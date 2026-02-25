Πρώην πρύτανης ΑΣΟΕΕ για τη διαπόμπευσή του: Οι κουκουλοφόροι με κρατούσαν και μου έβαλαν την ταμπέλα με τη βία

Την εισβολή των κουκουλοφόρων στο γραφείο του, στις 29 Οκτωβρίου 2020 και τις στιγμές τρόμου που έζησε με τη διαπόμπευσή του, περιέγραψε στη σημερινή (25/02) κατάθεσή του ο πρώην πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Μπουραντώνης.

«Ήταν μια στιγμή αγριότητας που δεν θέλω να θυμάμαι. Το Πανεπιστήμιο ταράχτηκε, ήταν μία τρομακτική επίθεση αυτή. Πας στο Πανεπιστήμιο και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, υπήρξε κλίμα ανασφάλειας για όλους» ανέφερε αρχικά, για να αποτυπώσει γλαφυρά τι ακολούθησε:

«Είμαι στο γραφείο. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα. Έσπαγαν αντικείμενα, βιτρίνες, τον υπολογιστή… Υπολογίζω ότι ήταν 8-9 άτομα, εικάζω ότι ήταν κι άλλοι από έξω, αιφνιδιάστηκα. Ήταν με κουκούλες και κασκόλ, έκρυβαν το πρόσωπό τους. Ήμουν μαζί με τον αντιπρύτανη, τον κ. Δράκο. Εγώ αιφνιδιάζομαι, δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιος είναι. Είδα μία ψηλή κοπέλα. Με ξένισε το μένος της που έσπαγε τα πράγματα. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος ίσως ήταν δύο οι γυναίκες».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε τον μάρτυρα για τις κινήσεις των κουκουλοφόρων, τις ζημιές που προκάλεσαν και την επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον του, τοποθετώντας του μια ταμπέλα στον λαιμό.

«Με έπιασαν από τον λαιμό, μου έβαλαν τα χέρια πίσω. Ήταν τρεις άνδρες. Κάποιοι πήραν τους πυροσβεστήρες και τους άνοιξαν, έμοιαζε το γραφείο με βομβαρδισμένο χώρο.

Μπήκαν, η κοπέλα με κάποιους έσπασαν τις βιτρίνες, κάποια βάζα, τον εκτυπωτή. Μου έκανε εντύπωση το μένος. Τρεις άνδρες με έπιασαν, “μην κουνηθείς ενδεχομένως να είναι τα πράγματα χειρότερα” φώναζαν, πήγαν να μου βάλουν μία ταμπέλα στον λαιμό. Από τη φωνή έμοιαζαν νεαρά άτομα. Αντιστάθηκα, έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, ήταν τρεις, μου είχαν πιάσει τα χέρια πίσω και με είχαν ακινητοποιήσει πιάνοντάς με από τον λαιμό. Ένας τέταρτος με έβγαλε φωτογραφία.

Το όλο συμβάν κράτησε 6-7 λεπτά. Από το γραφείο δεν μπορούσα να φύγω. Είχε δυο πόρτες το γραφείο. Έφυγα από τη μεριά της Συγκλήτου», απάντησε ο κ. Μπουραντώνης.

Ακολουθεί ο διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο του δικαστηρίου και τον πρώην πρύτανη

Πρόεδρος: Με τον κ. Δράκο τι έγινε;

Μάρτυρας: Μετά ρώτησα τον κ. Δράκο. Είναι στιγμές σοκ, οι αντιδράσεις δεν είναι πάντα οι αναμενόμενες, δεν θυμάμαι πού ήταν ο κ. Δράκος, πάντως δεν είδα να τον πειράζουν.

Πρόεδρος: Η ταμπέλα τι έγινε;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω, δεν την πέταξα εγώ. Έφυγαν τρέχοντας.

Πρόεδρος: Τι ζημιές προκλήθηκαν;

Μάρτυρας: Καταστροφή ολόκληρου του γραφείου, το μουντζούρωσαν, έσπασαν κομπιούτερ, βιτρίνες, εθιμοτυπικά αντικείμενα. 8.300 ευρώ είχαμε εκτιμήσει το κόστος των ζημιών.

Σημειώνεται πως για την επίθεση σε βάρος του πρώην Πρύτανη του ΟΠΑ αρχικά είχαν κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος οκτώ άτομα.

Οι πέντε απαλλάχτηκαν με βούλευμα και οι υπόλοιποι 3 παραπέμφθηκαν σε δίκη για πλημμελήματα.

Δυο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μία σειρά από πλημμεληματικές πράξεις, όπως παράνομη κατακράτηση από κοινού, παράνομη βία

από κοινού, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων που χρησιμεύουν για το κοινό όφελος.

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων δεν έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο. Βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές, καθώς έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση της έκρηξης στην πολυκατοικία της οδού Αρκαδίας των Αμπελοκήπων.

Οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν στη σχολή εκείνη την ημέρα για διαφορετικούς λόγους.

Η κατάθεση του πρύτανη θα συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου με ερωτήσεις από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων.