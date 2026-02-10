Προφυλακιστέος ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Προφυλακιστέος κρίθηκε, αργά το απόγευμα της Τρίτης, με τη σύμφωνη γνώμη του στρατιωτικού εισαγγελέα, ο 54χρονος σμήναρχος ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία. Είχε προηγηθεί η «μαραθώνια» απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών, με τον στρατιωτικό εισαγγελέα να απορρίπτει τελικά το αίτημά του για κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Σε δήλωση του 54χρονου που διάβασε ο δικηγόρος του, ο προφυλακιστείς αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των πράξεών του και ζητά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο σμήναρχος απολογείτο για περισσότερες από οκτώ ώρες, καθώς πέρασε την πόρτα του στρατιωτικού εισαγγελέα περίπου στις 10:00 το πρωί και έως τις 18:00 δεν είχε ολοκληρωθεί η απολογία του.

Το κατηγορητήριο που είναι ισχυρό καθώς σε βάρος του υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που προκύπτουν από μήνες έρευνας και ανάλυσης ηλεκτρονικών δεδομένων, με τις στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες να πιστεύουν ότι πρόκειται για σοβαρή περίπτωση κατασκοπείας με διεθνείς διαστάσεις.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους για να διακριβωθεί το εύρος των πληροφοριών που ενδεχομένως διαβιβάστηκαν και οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται, επίσης, πρόσωπα από το συγγενικό και οικογενειακό του περιβάλλον, που ενδεχομένως γνώριζαν τη δράση του.

54χρονος: Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα

Την πλήρη ευθύνη των πράξεών του αναλαμβάνει ο 54χρονος σε δήλωσή του την οποία διάβασε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Βασίλης Χειρδάρης. Στην ίδια δήλωση, δεν αναζητά δικαιολογίες και ζητά συγγνώμη από την πατρίδα.

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο απειλητικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.

Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία, ωστόσο, εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.

Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Δικηγόρος 54χρονου: Αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μία διαδικασία που δεν ήθελε

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι «η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα. Το αίτημα του εντολέα ήταν να προφυλακιστεί και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, όπως και ένα δεύτερο αίτημα, να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την Ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα γεγονότα με ότι έχει συμβεί, χωρίς υπερβολές και χωρίς όλα αυτά που διαδίδονται στον Τύπο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

»Αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητάει την καταδίκη του από τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη για τον ίδιο. Θεώρησε ότι από την αρχή δεν είχε συναλλαγή με κρατικό φορέα αλλά ιδιωτική εταιρεία που παρείχε συμβουλές σε εταιρείας από την Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας, για να βρουν επενδυτικές εταιρείας στην Ευρώπη, στις χώρες του ΝΑΤΟ και στις Δυτικές χώρες μέχρι που πήγε στην Κίνα.

»Άλλαξαν τα πράγματα και τον πίεζαν αφόρητα για να χορηγεί έγγραφα που ενδεχομένως να αφορούσαν ευαίσθητες πληροφορίες. Αναγκάστηκε από την πίεση των πραγμάτων και από τον φόβο γιατί του είπαν ''ξέρουμε την οικογένεια σου, ξέρουμε που μένεις και ξέρουμε και τι δουλειά κάνεις'' και αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μια διαδικασία που δεν ήθελε».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για τον νέο χάρτη των ενόπλων δυνάμεων προβλέπεται ακόμη και η αφαίρεση ιθαγένειας για τελεσίδικη καταδίκη για κατασκοπεία.

Πώς δρούσε ο 54χρονος σμήναρχος

Ο προφυλακισθείς σμήναρχος χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη εφαρμογή που του επέτρεπε να φωτογραφίζει απόρρητο υλικό και να το μετατρέπει σε κρυπτογραφημένα δεδομένα, προσβάσιμα μόνο από τον εξουσιοδοτημένο παραλήπτη στην Κίνα.

Η σύλληψη του 54χρονου έγινε την περασμένη Πέμπτη μέσα στη μονάδα του στο Καβούρι, όπου υπηρετούσε ως διοικητής, την ώρα που προσπαθούσε να στείλει μείζονος σημασίας στοιχεία σε αξιωματούχους άλλης χώρας.

«Στίβεν» το όνομα του Κινέζου πράκτορα που στρατολόγησε τον 54χρονο αξιωματικό

Υπενθυμίζεται ότι στην απολογία του, ο 54χρονος ομολόγησε ότι ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν». Ωστόσο, οι επιτελείς της ΕΥΠ επιφυλάσσονται για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η συνεργασία του 54χρονου και του «Στίβεν» ξεκίνησε το 2025 κατά τη συνάντησή τους σε εστιατόριο στον Πειραιά, και έπειτα περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες. Στην αρχή, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Αφότου κερδήθηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο κατηγορούμενος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Στη δεύτερη φάση της δράσης του αυξήθηκε το οικονομικό όφελος. Στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του κατατίθετο το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο. Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 με 300 ευρώ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.

Κίνητρο του 54χρονου σμήναρχου ήταν τα χρήματα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο «Στίβεν» είχε εφοδιάσει τον αξιωματικό με ένα παράνομο κινητό τηλέφωνο και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τη διαχείριση ενός ψηφιακού πορτοφολιού (crypto wallet). Μέσω αυτής της μεθόδου, ο 54χρονος λάμβανε εμβάσματα από την Κίνα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε δικούς του λογαριασμούς στην Αθήνα.

Τα ποσά που έχουν εντοπιστεί έως τώρα ανέρχονται σε 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Ωστόσο, ο σμήναρχος αδυνατεί να δικαιολογήσει το συνολικό κεφάλαιο που βρέθηκε στην κατοχή του, γεγονός που οδηγεί τις αρχές σε περαιτέρω έρευνες για την ύπαρξη τυχόν λογαριασμών σε κινεζικά τραπεζικά ιδρύματα.