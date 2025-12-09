Προφυλακιστέος 34χρονος φαρμακοποιός για πλαστές συνταγογραφήσεις - Άνω των 435.000 ευρώ η ζημιά στον ΕΟΠΥΥ

Με τουλάχιστον 425.000 ευρώ ζημίωσε τον ΕΟΠΥΥ 34χρονος φαρμακοποιός ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι εξέδιδε πλαστές συνταγές και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φαρμακοποιός, ο οποίος είχε έδρα στα βόρεια προάστια, φέρεται να αποδέχθηκε μέρος του κατηγορητηρίου που του έχει απαγγελθεί. Αντιθέτως, η σύζυγός του, ειδικευόμενη ιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Στο μεταξύ, αύριο Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί ένας 58χρονος γιατρός, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο κύκλωμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα πέντε γιατροί, οι οποίοι το προσεχές διάστημα θα περάσουν το κατώφλι των ανακριτικών γραφείων.