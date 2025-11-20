Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Τι είπε ο φερόμενος ως εκτελεστής

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τέσσερις συλληφθέντες για την δολοφονία του Γιάννη Λάλα σε περιοχή κοντά στην Αράχωβα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι αρνήθηκαν ότι εμπλέκονται στην ανθρωποκτονία του Γιάννη Λάλα.

Ο 37χρονος που κατηγορείται ως ο εκτελεστής φέρεται να υποστήριξε ότι «τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με την ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλού τους δράστες».

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, όπως εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή, διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά.