Πρόεδρος συνομοσπονδίας λαϊκών αγορών: Ο κ. Θεοδωρικάκος δέχθηκε ό,τι τροποποιήσεις ζητήσαμε

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, το πρωί της Τετάρτης, ενώ είναι σε εξέλιξη η απεργία του κλάδου.

Χαρακτηριστική η δήλωση του προέδρου της συνομοσπονδίας λαϊκών αγορών, Άγγελου Δερετζή, ότι πως «ό,τι έχουμε ζητήσει, να γίνουν τροποποιήσεις που αφορά την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ο υπουργός τα αποδέχτηκε».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι τα προβλήματα θα ξεκινούν να λύνονται από τον επόμενο βήμα ξεκινώντας από τη δυνατότητα εισόδου και νέων παραγωγών στον κλάδο ενώ έγιναν δεκτά και τα 15 αιτήματα που αφορούν την καθημερινότητα των λαϊκών αγορών.

Σημειώνεται ότι έπειτα από τη συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης, οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών, αναμένεται να παραβρεθούν στο υπουργείο Οικονομικών για τα τεκμαρτά και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής με τον κ. Δερετζή να διαμηνύει ότι «εάν δεν βρεθεί λύση, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται».

Νωρίτερα, παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών στο Σύνταγμα.