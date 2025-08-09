Πρόεδρος Αξιωματικών ΠΣ: «Η δυναμική που απέκτησε η φωτιά ήταν πολύ έντονη, ασταμάτητοι οι άνεμοι»

Στη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Ανατολική Αττική και δυστυχώς είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια ζωής ενός ηλικιωμένου άντρα, αναφέρθηκε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

O κ. Τσίγκας μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε πως «αυτό που φοβούμασταν δυστυχώς έγινε. Οι συνθήκες ήταν ακραίες. Όλη την ήμερα χθες άνεμοι δεν κόπασαν όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα και δημιούργησαν συνθήκες εξάπλωσης πυρκαγιάς.



Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος, πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα έργου τοπικής αυτοδιοίκησης και ενόπλων δυνάμεων και ελληνική αστυνομία και πάρα πολλοί εθελοντές. Όλη αυτή η μάχη και ο αγώνας συνεχίστηκε όλη τη διάρκεια της νύχτας για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα μέτωπα της πυρκαγιάς».

Και πρόσθεσε: «Τα μέτωπα τα οποία καθ’ όλη τη διάρκεια του απογεύματος και της νύχτας που σβήνανε, δημιουργούνταν νέα μέτωπα σε απόσταση 100, 200 και 500 μέτρων από τη δυναμική και την ένταση των ανέμων. Δυσκόλεψαν και δυσκολεύουν ακόμη όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν. Ευελπιστούμε και με τη βοήθεια και των εναέριων μέσων η πυρκαγιά στο πλευρικό της κομμάτι και ανατολικά και δυτικά να περιοριστεί, αλλά και στο κυρίως μέτωπο να μην έχουμε άλλες καταστροφές σε περιουσίες».

Ο πρόεδρος Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφέρθηκε και στους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι όπως ανέφερε δεν σταμάτησαν λεπτό από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά.

«Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί κατά τις πρωινές ώρες. Φαίνεται ότι θα κοπάσουν από το απόγευμα. Είναι κάτι που δυσκολεύει και τη διαδικασία της υδροληψίας, αλλά και τη διαδικασία της αεροπυρόσβεσης. Δυσκολεύει όλο τον μηχανισμό με τις πολλές νέες εστίες. Το κύριο χαρακτηριστικό ήταν ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά δεν ήταν μία η εστία ενιαία αλλά έσπασε σε δύο και περισσότερες εστίες.

Η κατεύθυνση της πυρκαγιάς από την περιοχή που ξεκίνησε ήταν νότια με βόρειους, βορειοανατολικούς ανέμους. Δημιούργησε ζημιές, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα σε όλο τον μηχανισμό που ήταν στο πεδίο από την πρώτη στιγμή. Ο άνεμος είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε όλη αυτή τη διαδικασία της δασοπυρόσβεσης διότι επιταχύνει την πυρκαγιά και δημιουργεί πάρα πολλές νέες εστίες», δήλωσε.

Μάλιστα αναφέρθηκε σε ένα χαρακτηριστικό που του μετέφεραν συνάδελφοι του που είχαν εικόνα από τα drones. «Από το πρώτο λεπτό μέχρι το πέμπτο λεπτό και από το 10ο μέχρι το 15ο λεπτό αυτής της πυρκαγιάς ήταν εντελώς διαφορετικό και απορούσαν κάποιοι από εμάς αν πρόκειται για την ίδια πυρκαγιά. Η δυναμική που απέκτησε από την πρώτη στιγμή και η εικόνα που φαινόταν στην ανάπτυξη της πυρκαγιάς ήταν πάρα πολύ έντονη και το άνοιγμα αυτής της πυρκαγιάς ήταν τεράστιο από την πρώτη στιγμή. Στοιχεία μετεωρολογικά τα οποία ευνόησαν τη γρήγορη εξάπλωσή της».

«Τη μέρα τη χθεσινή δεν την είχαμε δει ξανά όχι αυτό το καλοκαίρι, αλλά και σε προηγούμενα καλοκαίρια. Ήταν τόσο ισχυροί άνεμοι που έπνεαν σε όλη την περιοχή, οι οποίοι το βασικό χαρακτηριστικό και η απορία η μεγάλη από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ήταν ασταμάτητοι. Από την πρώτη ώρα που ξεκίνησαν δεν σταμάτησαν», προσέθεσε.

Όσον αφορά τα εναέρια μέσα ανέφερε πως «οι ρίψεις θα ξεκινήσουν περίπου στις 6:30. Είναι η εντολή που δίνεται από το πρώτο φως. Απαιτείται κάποιος χρόνος και αναγνώρισης του τομέα, αλλά και προσέγγισης της περιοχής και η διαδικασία της υδροληψίας. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 6:30 θα ξεκινήσουν. Δεν γίνονται το βράδυ για λόγους ασφαλείας και των επίγειων και των εναέριων που επιχειρούν».

«Τα εναέρια έχουν μια αυτονομία 2,5- 3 ώρες ανάλογα και με τον τύπο του αεροσκάφους, το οποίο θα πρέπει να επιστρέψει στη βάση του για να ανεφοδιαστεί καύσιμα και κάθε 2-3 κύκλους πτήσης απαιτείται και άλλη τεχνική υποστήριξη. Είναι τα πρωτόκολλα ασφαλείας που τηρούνται. Άρα δεν είναι όλα τα εναέρια που τους δίνονται όλα στον αέρα. Δίνονται κατευθύνσεις και οδηγίες από το κέντρο επιχειρήσεων για να υπάρχει επαρκής αριθμός», κατέληξε.