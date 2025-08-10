Πρέβεζα: Φωτιά σε Καστροσυκιά, Βρυσούλα, Στεφάνη και Μύτικα – Μηνύματα 112

Στην κατάσβεση τεσσάρων πύρινων μετώπων επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πρέβεζα. Έπειτα από την αναζωπύρωση στη Βρυσούλα και προληπτική εκκένωση της Κάτω Ρεματιάς, εκδηλώθηκε φωτιά στην Καστροσυκιά Πρεβέζης όπου επίσης εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή, δημιουργήθηκαν δύο νέα πύρινα μέτωπα στον Μύτικα και στην Στεφάνη. Η τελευταία βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τη Βρυσούλα. Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέζης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην #Παραλία_Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Αν βρίσκεστε στην #Παραλία_Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς #Ηγουμενίτσα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την κατάσβεση στις παραπάνω περιοχές βρίσκεται επί ποδός η πυροσβεστική δύναμη του νομού Πρεβέζης, ενώ σπεύδουν ενισχύσεις από την Ήπειρο. Σχετικά με τα εναέρια μέσα, πριν από τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν 7 Air Tractor, 2 PZL, 2 Canadair και 1 Erickson.

Κινδύνευσε ηλικιωμένος στην Καστροσυκιά

Στην Καστροσυκιά, όπου βρίσκονται διάσπαρτες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές κατοικίες, κινδύνευσε ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο έβγαλαν από το σπίτι του εθελοντές και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική – δασική έκταση ανάμεσα σε Καστροσυκιά και Κανάλι. Το μέτωπο μεγάλωσε και πυκνοί καπνοί «πνίγουν» την περιοχή, ενώ μήνυμα από το 112 εστάλη καλώντας όσους βρίσκονται στην παραλία της Καστροσυκιάς να απομακρυνθούν προς Ηγουμενίτσα ή Πρέβεζα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καστροσυκιά #Πρέβεζας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 7 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Κατά νεότερη ανάρτηση της Πυροσβεστικής, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση: 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 1 Ε/Π και 8 Α/Φ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καστροσυκιά #Πρέβεζας. Συνολικά επιχειρούν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 Ε/Π και 8 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Κλειστή τοπικά η εθνική οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Πρέβεζας – Ηγουμενιτσας στο ύψος Καστροσυκιάς λόγω της πυρκαγιάς. Αστυνομικοί ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διευκολύνουν την γρήγορη μετάβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο μέτωπο της φωτιάς.

Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα

Νωρίτερα, το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μεγάλη αναζωπύρωση στη Βρυσούλα Πρεβέζης όπου το Σάββατο εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά που απείλησε το χωριό. Οι φλόγες κατευθύνονται προς την Κάτω Ρευματιά. Στις 18.05 ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην Κάτω Ρευματιά να απομακρυνθούν προς της Ρευματιά.

Πυρκαγιά στη Στεφάνη Πρεβέζης

Η πυρκαγιά στη Στεφάνη Πρεβέζης ήταν η τέταρτη κατά σειρά φωτιά, μετά από εκείνη στον Μύτικα, στο νομό.

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες. μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.