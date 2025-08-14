Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο

Τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς πραγματοποιούνται αραιωμένα αυτές τις ημέρες, εν όψει και του Δεκαπενταύγουστου, που απουσιάζουν αδειούχοι και εκδρομείς και είναι μειωμένες οι ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ όσον αφορά τη γραμμή 1 του Μετρό έως την Κυριακή, τα δρομολόγια εκτελούνται ανά 12,5 με 15 λεπτά.

Όσον αφορά τη γραμμή 2, από αύριο έως την Κυριακή, τα δρομολόγια θα γίνονται ανά 15 λεπτά.

Όσον αφορά τη γραμμή 3 ανά 10 λεπτά, από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και ανά 11,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, γίνονται ήδη ανά 36 λεπτά, ενώ σε ό,τι αφορά λεωφορεία και τρόλεϊ εφαρμόζεται ήδη θερινό πρόγραμμα δρομολογίων, με τη διαφορά ότι από την Παρασκευή θα τεθεί θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα με τα δρομολόγια Κυριακής και αργιών.