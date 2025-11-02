Πώς έγινε η εκτέλεση του Γιάννη Λάλα: Η ενέδρα στο μπαλκόνι, το καμμένο ΙΧ και ο αυτόπτης μάρτυρας «κλειδί»

Σε ακόμη ένα συμβόλαιο θανάτου φαίνεται πως εντάσσεται η εν ψυχρώ δολοφονία του 41χρονου Γιάννη Λάλα, ο οποίος εκτελέστηκε με πολεμικό καλάσνικοφ με δέκα σφαίρες στο μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αράχωβα.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι οι δράστες γνώριζαν κάθε λεπτομέρεια των κινήσεών του και τον παρακολουθούσαν στενά.

Στο σημείο του εγκλήματος έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η Αστυνομία εξετάζει οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και μαρτυρίες κατοίκων.

Άλλωστε, ο 42χρονος είχε δεχθεί και τον Μάιο του 2025 δολοφονική επίθεση στα Άνω Λιόσια, επίσης με καλάσνικοφ. Τότε είχε σωθεί χάρη στη θωρακισμένη Mercedes του, η οποία δέχθηκε τα πυρά λίγο μετά την αποχώρησή του από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για εκείνη την επίθεση είχαν ερευνηθεί συγκεκριμένα άτομα, χωρίς ωστόσο να προκύψουν συλλήψεις.

Πώς έγινε η εκτέλεση

Η εκτέλεση του «Μάγειρα» σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/11) σε πολυτελές ξενοδοχείο Ρώσου επιχειρηματία στον Επτάλοφο Φωκίδας, κοντά στην Αράχωβα. Το θύμα δέχθηκε καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ.

Την αστυνομία ειδοποίησε μια γυναίκα που φέρεται να ήταν μαζί του. Η κατάθεσή της θεωρείται καθοριστική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε ταξιδέψει για το Σαββατοκύριακο στο δημοφιλές ορεινό θέρετρο με μια γυναίκα και δύο ακόμη ζευγάρια.

Τον γάζωσαν μόλις βγήκε στο μπαλκόνι

Το βράδυ του Σαββάτου, ο 41χρονος βρισκόταν στο μπαλκόνι του δωματίου του. Οι δράστες, όπως όλα δείχνουν του είχαν στήσει ενέδρα και άνοιξαν πυρ εναντίον του τη στιγμή που βγήκε μόνος του στο μπαλκόνι. Ο Γιάννης Λάλας έπεσε αμέσως νεκρός, καθώς οι σφαίτες τον βρήκαν σε όλο του το σώμα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 42χρονο πεσμένο στο έδαφος μέσα σε λίμνη αίματος. Δεν αποκλείεται να προσπάθησε να διαφύγει τη στιγμή της επίθεσης, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το καμένο ΙΧ

Λίγη ώρα αργότερα, σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο, εντοπίστηκε καμένο ένα όχημα, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους.

Στην περιοχή έφτασαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών και του Τμήματος Εκβιαστών, που διερευνούν τις κινήσεις των δραστών. Δηλαδή πώς προσέγγισαν τον χώρο, πώς εκτέλεσαν το σχέδιό τους και με ποιο μέσο διέφυγαν, αφού πυρπόλησαν το πρώτο αυτοκίνητο.

Αυτόπτης μάρτυρας «κλειδί» στη δολοφονία του 40χρονου

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η παρουσία αυτόπτη μάρτυρα στη δολοφονία του 40χρονου Γιάννη Λάλα.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου είπε στην ΕΡΤ ότι οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ, ενώ μαζί με το θύμα βρισκόταν μία γυναίκα, που ειδοποίησε την Αστυνομία. «Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση», τόνισε η κα Δημογλίδου προσθέτοντας ωστόσο πως ο «αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες».

Επίσης, σημείωσε ότι «έχει γίνει μία πάρα πολύ καλή έρευνα στον χώρο στον οποίο συνέβη το έγκλημα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και αυτοψία από τους αστυνομικούς και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτέλεσμα».

Χήρα του Καραϊβάζ: Εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός

Με αφορμή την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα, που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021 η χήρα του δημοσιογράφου, Στάθα Καραϊβάζ Αλεξανδροπούλου έκανε μια ανάρτηση.

«Μ’ έπιασε μια τρεμούλα, μου κόπηκαν τα πόδια, είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου», γράφει χαρακτηριστικά η Στάθα Καραϊβάζ σχετικά με τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

Η ανάρτηση της Στάθας Καραϊβάζ

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά. Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νιώθω, μ’ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη», γράφει η Στάθα Καραϊβάζ.