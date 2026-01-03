Πολύ δύσκολη η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Λαμίας-Αθήνας: Αιφνιδιαστικά μπλόκα αγροτών στη Θήβα, έργα στο Μαρτίνο

Με βήμα σημειωτόν κινούνται τα οχήματα που έχουν κατεύθυνση από τη Λαμία προς την Αθήνα, στο τμήμα της εθνικής οδού από το Μαρτίνο έως τη Θήβα, με την κυκλοφορία να δοκιμάζεται έντονα για ακόμη μία φορά.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν αγρότες στη Θήβα προχώρησαν αιφνιδιαστικά σε κλείσιμο του δρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων. Την ίδια στιγμή, μετά τον κόμβο του Ακραιφνίου προς Αθήνα, η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από έργα που εκτελούνται στο σημείο, προκαλώντας καθυστερήσεις χιλιομέτρων.

Η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να αποσυμφορήσει την κατάσταση διοχετεύοντας την κυκλοφορία μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ωστόσο, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στο επαρχιακό δίκτυο και ειδικά στο δρόμο Λιβαδιάς-Θηβών με την Αλίαρτο, την ευρύτερη περιοχή της Θήβας όσο και στη συνέχεια, στο ύψος της Ριτσώνα, όπου η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Το μαρτύριο της επιστροφής ξεκινά ουσιαστικά από τη γέφυρα του Μαρτίνου στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Εκεί η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία σε παράδρομο, όπου οι ταχύτητες είναι εξαιρετικά χαμηλές. Ήδη αρχίζει η συσσώρευση μεγάλου αριθμού οχημάτων πριν από τη γέφυρα του Μαρτίνου, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ χαμηλές ταχύτητες.