Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

«Έφυγε» σήμερα από τη ζωή από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, σε ηλικία 74 ετών ο επιχειρηματίας, Πάνος Μαρινόπουλος.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ομώνυμης ιστορικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.



Είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου.

Είχε σπουδάσει στην Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάφορες εταιρείες του ομίλου, όπως: Famar S.A. (φαρμακοβιομηχανία), Αφοί Μαρινόπουλοι, ΤΙΤΑΝ.

Επίσης, έχει συμμετάσχει προσωπικά και ανεξάρτητα από τον όμιλο σε άλλες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Εκτός από την επιχειρηματική του πορεία, ήταν ενεργός και στον πολιτιστικό χώρο. Ήταν ταμίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.