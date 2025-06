Πέθανε ο δημοσιογράφος Χρήστος Ηλιού

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Χρήστος (Κρις) Ηλιού.

Γεννήθηκε στο Πορτ Σάιδ της Αιγύπτου το 1934. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και θέματα Μέσης Ανατολής στο Terra Santa College of the Annunciation Nazareth και δημοσιογραφία στο London School of Journalism.

Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1954 ως ρεπόρτερ στην εφημερίδα «Jerusalem Post». Στη συνέχεια υπήρξε ανταποκριτής στα Ιερoσόλυμα πέντε μεγάλων εφημερίδων της Νοτίου Αφρικής, του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων «National Catholic Welfare» ενώ από το 1961 διετέλεσε διαδοχικά ανταποκριτής στην Αθήνα της «Associated Press», της «Daily Mail», των «Times» του Λονδίνου, του «National Enquirer» και του τηλεοπτικού δικτύου «CBS». Από το 1972 στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και έως τη συνταξιοδότησή του διετέλεσε για χρόνια επικεφαλής του Αγγλικού Δελτίου.

Ο Χρήστος Ηλιού υπήρξε ένας δημοσιογράφος με γνώσεις και εμπειρίες, αναφέρει η Ένωση Συντακτών Αθηνών σε σχετική ανακοίνωσή της. Ήταν πολύγλωσσος καθώς μιλούσε αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, αραβικά, και εβραϊκά και γι΄αυτό είχε την ικανότητα της πρόσβασης σε πηγές από το πρωτότυπο και αναλυτική δεινότητα που του επέτρεπε την ερμηνεία των γεγονότων στη Μέση Ανατολή αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. 'Ανθρωπος πρόσχαρος και ευγενής διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος αλλά και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης των Ανταποκριτών καθώς και μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της Ενώσεως. Για την προσφορά του είχε τιμηθεί με το βραβείο Αξίας του ΑΠΕ, από το Ίδρυμα Μπότση και από τον ΟΗΕ.

Οι εργαζόμενοι στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αποχαιρετούν τον καλό συνάδελφο και εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στους συγγενείς και τους οικείους του.