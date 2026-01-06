Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη. Το γεγονός γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Τόνια Καζιάνη γεννήθηκε το 1945 στην 'Ανδρο. Έπαιξε σε πολλές ταινίες κυρίως τη δεκαετία του ΄70, όπως στα φιλμ «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά» στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου και «Επαναστάτης ποπολάρος» με τον Κώστα Πρέκα, αλλά και στις ταινίες «Ο μάγκας με το τρίκυκλο» (1972) και «Ο κυρ-Γιώργης εκπαιδεύεται» (1977), που ήταν η τελευταία ταινία της Finos Film.

Με τον σύζυγό της, επίσης ηθοποιό, Γιώργο Τζώρτζη συναντήθηκαν το 1970 στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα». Οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν και κατόπιν έπαιξαν μαζί στο πιο γνωστό σήριαλ της εποχής «'Αγνωστος Πόλεμος», σε σενάριο Νίκου Φώσκολου και σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 δημιούργησαν τον δικό τους θίασο με τον οποίο ανέβασαν σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου. Από τον γάμο τους απέκτησαν μια κόρη, την Ευγενία. Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2007 στη σειρά «Τυφλόμυγα» του ΑΝΤ1.