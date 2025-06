«Πέταξε» ο Μίλτος Τεντόγλου στα 8,46: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2025

Ο Μίλτος Τεντόγλου στη δεύτερη προσπάθειά του πραγματοποίησε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, «πετώντας» στα 8,46μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στη Μαδρίτη για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων. Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης βρίσκεται σε εξαιρετική ημέρα, ξεκινώντας την προσπάθειά του στα 8.15μ.

Το δεύτερο άλμα του όμως ήταν το πιο εντυπωσιακό, με τον Τεντόγλου να φτάνει τα 8.46μ. χωρίς καν να πατήσει στη βαλβίδα.

Μάλιστα, αυτή η επίδοση ήταν η 8η καλύτερη στην καριέρα του και η κορυφαία στον κόσμο για φέτος, σπάζοντας το ρεκόρ που διατηρούσε στη διοργάνωση από το 2021, το οποίο ήταν στα 8.38μ.

Το ρεκόρ του Μίλτου Τεντόγλου είναι 8.65μ από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024 ενώ το πανελλήνιο ρεκόρ ανήκει στον Λούη Τσάτουμα και είναι το 8.66μ από το 2007.

Το ρεκόρ το πέτυχε με το 2ο του άλμα ενώ στο 1ο προσγειώθηκε στα 8.15μ. Η 3η του προσπάθεια ήταν άκυρη.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δείχνει σε σπουδαία κατάσταση και είναι 1ος. Αντίπαλός του είναι ο Ιταλός Φουρλάνι που έχει άλμα στα 8.07μ.

