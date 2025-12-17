Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες με όρους η σύζυγος και η αδελφή τού βασικού κατηγορούμενου

Ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και χρηματική εγγύηση αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή η σύζυγος και η αδελφή τού θεωρούμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανακριτής και η αρμόδια Εισαγγελέας, πλην του περιοριστικού όρου, όρισαν εγγύηση 200.000 ευρώ για τη σύζυγο και 100.000 ευρώ για την αδελφή τού βασικού κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο γυναίκες αρνήθηκαν κατά τις απολογίες τους τις κατηγορίες, ισχυριζόμενες ότι ο φερόμενος ως αρχηγός είχε την οικονομική διαχείριση των περιουσιών τους. Είπαν επίσης ότι εκείνος υπέβαλε και τις αιτήσεις εκ μέρους τους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων - Αφέθηκαν άλλοι δύο ελεύθεροι

Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους ακόμα δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι συνελήφθησαν πρόσφατα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Πρόκειται για ένα ζευγάρι αγροτών, 58 ετών ο άνδρας και 55 ετών η γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Στον άνδρα επιπλέον επιβλήθηκε εγγυοδοσία ύψους 5.000 ευρώ.

Την Πέμπτη θα απολογηθούν ο αγροτοσυνδικαλιστής που θεωρείται ως ο αρχηγός του κυκλώματος και ο λογιστής.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη απολογήθηκαν επτά κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ σε κάποιους επιβλήθηκαν εγγυήσεις από 15 έως 60 χιλιάδες ευρώ.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Σημειώνεται πως πολυμελές κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης εκτεταμένους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, συνολικά 16 ελεγκτές βρέθηκαν στην περιοχή και πέρασαν από «κόσκινο» οκτώ κτηνοτροφικές μονάδες, εξετάζοντας τόσο τα συνοδευτικά έγγραφα των ζώων όσο και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο που διατηρεί κάθε επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκε καταγγελία που έφτασε στον οργανισμό και αφορούσε συγκεκριμένη μονάδα, η οποία –όπως υποστήριζε ο καταγγέλλων– φέρεται να διαθέτει μικρότερο αριθμό ζώων από αυτόν που δηλώνει. Η καταγγελία οδήγησε σε άμεση απόφαση για συντονισμένο, έκτακτο έλεγχο σε όλες τις μονάδες της περιοχής, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αναντιστοιχίας.