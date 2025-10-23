ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι καταθέσεις των 34 συλληφθέντων

Τα ξημερώματα της Πέμπτης ολοκληρώθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη άρχισε η μεταγωγή τους στην Αθήνα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. ευρώ και 8 αυτοκίνητα, διαπίστωσε στην κατοχή του αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, αποκαλούμενου ως «Φραπές», η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Πιο αναλυτικά, φέρεται ότι δήλωνε εκτάσεις σε διάφορες περιοχές, για να παίρνει επιδοτήσεις, αλλά λίγο πριν κλείσει η χρονιά, κατέθετε δήλωση, πως οι περιοχές είχαν βεβαιωθεί εκ παραδρομής. Εισέπραττε έτσι παράνομα τα χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και δεν τα δήλωνε στο Πόθεν Έσχες. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ελεγχθεί, για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των προστίμων. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει διαπράξει καμιά παρανομία.

Πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με τις αγροτικές επιδοτήσεις

Πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπίστωσαν οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων, όπως γνωστοποίησε στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της Υπηρεσίας, Γιώργος Πιτσιλής.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά– φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.

Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι του ελληνικού FBI έφεραν την πρώτη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που μέλη της φέρεται να διέπρατταν κακουργηματικές απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις στο διάστημα 2018 – 2024 που ερευνήθηκε.

Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθησαν οι 37 σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο Κρήτης.