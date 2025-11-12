Παρουσιάστηκε το Οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Κατασκευή πάνω από 10.000 νέων κατοικιών

Το πλήρες οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Μέχρι το 2040 οι κατοικίες θα ανέρχονται σε 17.487, ενώ ήδη η πρώτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει 702 διαμερίσματα σε 54 συγκροτήματα, αρχικά σε 5 πόλεις της Θράκης και 13 νησιά του Αιγαίου, προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ακριτικές περιοχές και νησιά αποτελούν προτεραιότητα ενώ το 15% των κατοικιών προορίζεται για δασκάλους και γιατρούς στην περιφέρεια.

Τρεις φάσεις

Ως προς την υλοποίηση του προγράμματος, αυτή αποτελείται από 3 φάσεις με στόχο την κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό ακόμη περίπου 7.000, αποδίδοντας συνολικά 17.484 σύγχρονες κατοικίες.

Το χρονοδιάγραμμα:

2024-30: 5.100 καινούριες κατοικίες

2031-35: 2.623 καινούριες κατοικίες

2036-2040: 2.731 καινούριες κατοικίες

Ως προς τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κατοικιών:

2024 -30: 2.520 κατοικίες

2031-35: 2.527 κατοικίες

Το νέο οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνει την κατασκευή 10454 νέων κατοικιών και τον εκσυχρονισμό των υφιστάμενων 7.030 κατοικιών ώστε συνολικά σε βάθος 15ετίας να υπάρχουν 17.484 σύγχρονες κατοικίες για τα στελέχη. Αυτό ανέφερε σήμερα, Τέταρτη 12 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους» ενώ, όπως τόνισε το πρόγραμμα διέπεται από «διακλαδικότητα και διαφάνεια».

«Στόχος», είπε, «είναι να υπάρξει παροχή στέγης σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθενται σε τόπο μη επιθυμίας τους. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας.

Η χρηματοδότηση του Οικιστικού Προγράμματος είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Αναλυτικά, οι πόροι που απαιτούνται φτάνουν τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 1,44 δισεκατομμύρια προέρχονται από ίδιους πόρους, ενώ τα 260 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αναφορικά με το ποσό που θα προέλθει από ίδιους πόρους του υπουργείου, τα 1,27 δισεκατομμύρια θα χρηματοδοτήσουν νέες κατασκευές, τα 120 εκατομμύρια συντηρήσεις και ανακαινίσεις υφιστάμενων δομών ενώ τα 50 εκατομμύρια ευρώ νέες κοινωνικές δομές και συντηρήσεις.

Ο κ. Δένδιας έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι για λόγους διαφάνειας θα ακολουθηθεί διαδικασία «τυποποίησης για συγκράτηση κόστους» στις νέες κατασκευές και τις ανακαινίσεις ενώ προχώρησε και στην παρουσίαση υποδειγμάτων συγκροτημάτων που θα περιλαμβάνουν οικίες του ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων.

Ειδικότερα, για τις νέες δομές υπογράμμισε ότι θα κατασκευαστούν έξι νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί με δυνατότητα φιλοξενίας 252 βρεφών και νηπίων, ώστε να καλυφθούν στο 100% οι ανάγκες των στελεχών. Επίσης, ανακατασκευάζονται - επεκτείνονται 6 κτίρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων.

Ακόμη, θα κατασκευαστούν τρία νέα συγκροτήματα υποστήριξης διαβίωσης αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, 50 διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου ενώ θα παρέχεται και ιατροφαρμακευτική υποστήριξη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε ότι αποτελεί προτεραιότητα η «βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» αλλά και των ηλικιωμένων απόστρατων.

Επιπλέον, όπως εξήγγειλε, για δόκιμους αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ κατασκευάζονται 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.

Στήριξη στρατιωτικής οικογένειας

Επιπρόσθετα, ο κ. Δένδιας εξήγγειλε πρωτοβουλία στήριξης του οικογενειακού καλαθιού για τις στρατιωτικές οικογένειες.

Συγκεκριμένα, μεσοσταθμικά το όφελος θα φτάσει το 20% με 23% σε σχέση με τις τιμές της αγοράς στα σούπερ μάρκετ.

Όπως ξεκαθάρισε, «όλες οι μονάδες και τα στρατιωτικά πρατήρια θα προμηθεύονται κεντρικά για μείωση κόστους».

Θα υπαχθούν συνολικά 26 πρατήρια του Στρατού Ξηράς και 5 του Πολεμικού Ναυτικού όπου οι στρατιωτικές οικογένειες θα μπορούν να προμηθεύονται φθηνότερα προϊόντα.

«Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση για τα στελέχη, που περιλαμβάνει καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες με οριοθετημένη καριέρα για τα στελέχη, δωρεάν στέγη, φτηνό σούπερ μάρκετ, φροντίδα για τα παιδιά, καλό σύστημα υγείας από τα στρατιωτικά νοσοκομεία αλλά και φροντίδα για τους ηλικιωμένους απόστρατους», ανέλυσε ο υπουργός.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε, «αποδεικνύουμε το ενδιαφέρον της Πολιτείας και της κοινωνίας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Χρειαζόμαστε στις Ένοπλες Δυνάμεις τους καλύτερους από τους Έλληνες», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

