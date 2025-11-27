Οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

Η αυτοαποκαλούμενη ομάδα Πυρήνες Άμεσης Δράσης ανέλαβαν την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο ανάληψης ευθύνης οι συντάκτες τους «αφιερώνουν» την επίθεση «στον αναρχικό αντάρτη πόλης Κυριάκο Ξυμητήρη» που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στις 31 Οκτωβρίου 2024.

Παραδέχονται, δε, ότι έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό αν και γνώριζαν ότι τα γραφεία είναι δίπλα σε παιδικό σταθμό γράφοντας για την «κλάψα τους για την επικινδυνότητα που προκληθήκε λόγω της γειτνίασης τους με παιδικό σταθμό ξημερώματα Σαββάτου».

«Δεν θα μας φιμώσουν»

«Δεν θα μας φιμώσουν ούτε τα γκαζάκια, ούτε οι απειλές» ανέφεραν τότε σε ανάρτησή τους στο Facebook οι διαχειριστές της Ομάδας Αλήθειας, Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος.

«Εδώ και μήνες η Ομάδα Αλήθειας έχει βρεθεί στο στόχαστρο όσων ενοχλούνται από τις αποκαλύψεις μας. Οι απειλές και η στοχοποίηση έχουν γίνει καθημερινότητα για μας. Ποτέ όμως δεν πιστεύαμε ότι θα έφταναν στο σημείο να βάλουν γκαζάκι στα γραφεία του site ellada24.gr του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες.

Δεν υπολόγισαν όχι μόνο τους εργαζόμενους, τη ζωή των οποίων έθεσαν σε κίνδυνο, αλλά ούτε καν ότι ακριβώς δίπλα, στα 2 μέτρα, υπάρχει παιδικός σταθμός. Όσο αδίστακτοι και αν είναι δεν πρόκειται να μας φιμώσουν. Η Ομάδα Αλήθειας θα συνεχίσει πιο δυνατή από ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση.

ΝΔ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας»

Υπενθυμίζεται ότι, την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας» καταδικάζει με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας, χαρακτηριστικά, ότι «η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται».

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας» και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της.

Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται».