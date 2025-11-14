Οι πρώτες εικονικές δίκες ανηλίκων πραγματοποιήθηκαν σήμερα στα Χανιά

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο Πρωτοδικείο Χανίων οι πρώτες «Εικονικές Δίκες Ανηλίκων», στις οποίες συμμετείχαν δικαστικοί λειτουργοί και μαθητές της Γ’ Τάξης του 6ου Γυμνασίου και της Α’ Τάξης του 2ου ΓΕΛ Χανίων.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, η δράση, πρωτοποριακή για τα εκπαιδευτικά δεδομένα, αποσκοπεί στη διάδοση των αξιών της Δικαιοσύνης, του Σεβασμού και της Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Συνδιοργανώθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το Πρωτοδικείο Χανίων, τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Joint project European Union and Council of Europe for Child Friendly Justice», στο οποίο η Ελλάδα συμμετέχει ως μία από τις τρεις επιλεγμένες χώρες εταίρους, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης και της Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων.

Η αίθουσα του Πρωτοδικείου ήταν κατάμεστη από μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και δικηγόρους. Η πρώτη δίκη αφορούσε υπόθεση εκβίασης, συκοφαντικής δυσφήμησης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ενώ η δεύτερη επικεντρώθηκε σε αδικήματα ληστείας, διακίνησης πορνογραφικού υλικού ανηλίκου, εκβίασης, συκοφαντικής δυσφήμησης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων.



Οι μαθητές ανέλαβαν ρόλους δικαστών, εισαγγελέων, συνηγόρων και ακροατηρίου, βιώνοντας στην πράξη τις αρχές της ισότητας, της δίκαιης δίκης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ορίζονται και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η «ετυμηγορία» ήταν ότι όλοι οι κατηγορούμενοι διέπραξαν τα αδικήματα, και τους επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα όπως εντατική επιμέλεια από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, παρακολούθηση πολιτιστικού προγράμματος στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και συμμετοχή στο νέο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα RE:MIND, που αξιοποιεί κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και της διεθνούς λογοτεχνίας για την ενίσχυση αξιών όπως φιλία, ενσυναίσθηση και διαχείριση θυμού.

Μία ημέρα νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Από τη δίκη του Σωκράτη στη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη: Διαχρονικές Αξίες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Δίκαιο». Εκεί παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της Φιλικής προς τα Παιδιά Δικαιοσύνης και τα εργαλεία που απαιτούνται για την ορθή διεξαγωγή δικών ανηλίκων, ενώ οι μαθητές συνομίλησαν διαδραστικά με τον κ. Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, Ομότιμο Καθηγητή ΕΚΠΑ.

Εμπνευστής της δράσης ήταν ο κ. Ιωάννης Ευαγγελάτος, Εφέτης Ναυπλίου, ο οποίος την υλοποίησε για πρώτη φορά στο Πρωτοδικείο Λασιθίου το 2023. Τον συντονισμό είχε η κα Στέλλα Δραγατσίκη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών και Δικαστής Ανηλίκων.

Η κα Ευτυχία Κατσιγαράκη τόνισε ότι «Ο βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της προστασίας των παιδιών που έρχονται σε επαφή με το νόμο, είτε ως δράστες, θύματα ή μάρτυρες, σε δικαστικές και μη διαδικασίες», επισημαίνοντας πως η δράση συνδυάζει βιωματική μάθηση, ενδυνάμωση δημοκρατικής συνείδησης και αποτροπή παραβατικότητας μέσα από την καλλιέργεια σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, κ. Χρήστος Πραματευτάκης δήλωσε: «Η Δικαιοσύνη είναι ένα αγαθό και της Δικαιοσύνης έννομο αγαθό είναι το ανήλικο… Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα Χανιά, και ό,τι ξεκινάει από τα Χανιά απλώνεται στην οικουμένη».

Ο κ. Δημήτρης Γιουτίκας παρουσίασε τη θεματική ενότητα «Από τη Δίκη του Σωκράτη στη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη», εστιάζοντας στη σύγκριση της αρχαίας και της σύγχρονης δίκης, ώστε να γίνει αντιληπτή η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου με το πέρασμα των αιώνων.

Η κα Μαρία Αγιασμενάκη, παρουσιάζοντας την ενότητα «Δεοντοκρατικός και χρησιμοθηρικός ηθικός κώδικας του Εφήβου: Το Δίλημμα του Heinz», ανέλυσε τη θεωρία ηθικής ανάπτυξης του Lawrence Kohlberg και την καλλιέργεια ηθικού κώδικα στους νέους μέσα από παραδείγματα και συζήτηση.

Την ανάγκη εκπαίδευσης των μαθητών σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεών τους υπογράμμισε η κα Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτου, σημειώνοντας πως πολλές φορές οι ανήλικοι δεν αντιλαμβάνονται τις ποινικές συνέπειες της ηλεκτρονικής ή διαπροσωπικής συμπεριφοράς τους.

Η κα Αντωνία Καπαδουκάκη επισήμανε την πρόοδο στην ποινική δικαιοσύνη ανηλίκων από το 2003 έως σήμερα και τη σημασία των νέων, στοχευμένων αναμορφωτικών μέτρων, τονίζοντας ότι η δράση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά προς τη σωστή κατεύθυνση.

Χαιρετισμούς απέστειλαν η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης κα Ντόρα Μπακογιάννη και η υφυπουργός Μετανάστευσης κα Σέβη Βολουδάκη, ενώ παρών ήταν ο βουλευτής Χανίων κ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης.