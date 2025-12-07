«Νυχτερινός Ποιμήν»: Η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό ανήλικων σε μπαρ – Έγιναν οι πρώτες συλλήψεις

Ειδική επιχειρησιακή δράση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με στόχο την προστασία των ανηλίκων από την παράνομη είσοδο και παραμονή σε χώρους νυχτερινής ψυχαγωγίας, καθώς και από την κατανάλωση αλκοόλ και προϊόντων καπνού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε., της Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και υπαλλήλους του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε τρία κέντρα διασκέδασης.

Σε δύο από αυτά εντοπίστηκαν συνολικά επτά ανήλικοι στους οποίους είχε επιτραπεί η είσοδος και η παραμονή στο χώρο.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ο προσωρινά υπεύθυνος των καταστημάτων. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα από φιάλες αλκοολούχων ποτών, τα οποία θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό έλεγχο.

Οι ανήλικοι παραδόθηκαν στους κηδεμόνες τους από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.