Νόαμ Κατς: Το Ολοκαύτωμα δεν ξεκίνησε με θαλάμους αερίων, αλλά με λέξεις- ψέματα και κανονικοποίηση του μίσους

«Το Ολοκαύτωμα δεν ξεκίνησε με θαλάμους αερίων ή στρατόπεδα θανάτου. Ξεκίνησε με λέξεις – με ψέματα, θεωρίες συνωμοσίας και την κανονικοποίηση του μίσους», υπογράμμισε ο πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κατς, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αυριανή Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, στην ομιλία του επισήμανε ακόμα ότι «το μίσος κατά των Εβραίων δεν σταματά στους Εβραίους. Διαβρώνει τις δημοκρατίες από μέσα», ενώ δεν παρέλειψε να επαναλάβει το διαχρονικό σύνθημα «ποτέ ξανά», τονίζοντας πως πρέπει να είναι δέσμευση και όχι απλώς μια φράση που επαναλαμβάνεται σε επετειακές τελετές.

Η ανάρτηση του Ισραηλινού Πρέσβη

«H Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος τιμήθηκε στη Θεσσαλονίκη, παρουσία πολλών διακεκριμένων προσκεκλημένων, και είχα την τιμή να συμμετάσχω.

Τόνισα ότι: Το Ολοκαύτωμα δεν ξεκίνησε με θαλάμους αερίων ή στρατόπεδα θανάτου. Ξεκίνησε με λέξεις - με ψέματα, θεωρίες συνωμοσίας και την κανονικοποίηση του μίσους.

Το μίσος κατά των Εβραίων δεν σταματά στους Εβραίους. Διαβρώνει τις δημοκρατίες από μέσα.

Το Ποτέ Ξανά πρέπει να είναι δέσμευση και όχι απλώς μια φράση που επαναλαμβάνεται σε επετειακές τελετές».