Νέοι Γενικοί Γραμματείς στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Tην τοποθέτηση νέων γενικών γραμματέων στις γενικές γραμματείες Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο ανακοίνωσε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στην γ.γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής αναλαμβάνει καθήκοντα η Κωνσταντίνα Παπακώστα, στέλεχος με ισχυρό νομικό υπόβαθρο και εμπειρία στη νομοθετική επεξεργασία και στη δημόσια διοίκηση.

Στην γ.γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, αναλαμβάνει καθήκοντα ο Σπυρίδων Σταθούλης, με αυτοδιοικητική εμπειρία και γνώση της διοίκησης σε συνθήκες αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων, στοιχεία κρίσιμα για τη λειτουργία των δομών και τη διαχείριση καθημερινών προκλήσεων στο πεδίο.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους κ.κ. Εμμανουήλ Λογοθέτη, πρώην γ.γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής και Δημήτριο Γλυμή, πρώην γ.γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία που είχαν καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

Η συμβολή τους υπήρξε ουσιαστική στην προώθηση πολιτικών και δράσεων στον τομέα της μετανάστευσης, ενισχύοντας τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Το υπουργείο τους εύχεται καλή επιτυχία στις επικείμενες εκλογικές τους υποχρεώσεις και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν με την εμπειρία και τη γνώση τους.