Νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών ο Παύλος Ασλανίδης

O Παύλος Ασλανίδης εξελέγη στη θέση του προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία στα μέσα Ιανουαρίου.

Εκτός από την παμψηφεί εκλογή Ασλανίδη στη θέση του προέδρου, στη θέση της γραμματέως παραμένει η Ελένη Βασάρα, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης και ταμίας θα είναι η Μιρέλα Ρούτσι.

Την παραίτηση Καρυστιανού είχαν ζητήσει τα άλλα μέλη του ΔΣ του συλλόγου τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διαγράφει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο, ενώ σε δήλωσή τους οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδη διαμήνυαν πως «δεν θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου:

«Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της

Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου

Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.

Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ