Νέο αντισημιτικό επεισόδιο: Επίθεση με συνθήματα σε ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων στην Ομόνοια

Άλλο ένα αντισημιτικό επεισόδιο σημειώθηκε στην πρωτεύσουσα όταν άγνωστοι πραγματοποίησαν καταδρομική επίθεση με αναγραφή συνθημάτων υπέρ της Παλαιστίνης και ρίψη μπογιάς στην είσοδο ξενοδοχείου ισραηλινών συμφερόντων στην Ομόνοια.

Στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου, κατά δήλωση του διευθυντή του ξενοδοχείου που βρίσκεται στην οδό Ευριπίδου, άγνωστα άτομα αρχικά εκτόξευσαν μπογιές στους τοίχους και εν συνεχεία ανέγραψαν συνθήματα, όπως «Free Gaza» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.