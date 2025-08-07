Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο πλοίο – Αναμένεται σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης

Ρήγμα 20 μέτρων στο φέρι μποτ της γραμμής Νέα Στύρα - Αγία Μαρίνα εντόπισαν δύτες οι οποίοι βούτηξαν στο σημείο όπου προσάραξε το πλοίο για να εκτιμήσουν το μέγεθος του προβλήματος. Το εν λόγω ρήγμα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη μεταφορά, συνεπώς, το φέρι μποτ της γραμμής Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης για να υλοποιηθεί η μεταφορά του προς την ακτή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Παρασκευή αναμένεται να μεταφερθεί ενώπιον του ανακριτή ο καπετάνιος του φέρι μποτ, ενώ το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρεία αφού για ώρες μετά δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μεταφερθεί το πλοίο.

Ακόμη πολλοί από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά και εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν τα ΙΧ αυτοκίνητα και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος πλοίαρχος την Τετάρτη βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλια του και ότι δεν είδε την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου. Προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή 08.08.2025.

Την ίδια ώρα, ολιγωρία και σοβαρές παραλήψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος παρατηρούνται από τις ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν μετά την προσάραξη του πλοίου.

Για τις παραλήψεις αυτές, χρειάστηκε το υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα:

Ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα και τώρα τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη ρυμούλκηση και αποκόλλησης

και ναυαγιαίρεση. «Θα ξεκινήσει η διαδικασία, όχι της ρυμούλκησης, η διαδικασία αποκατάστασης της ζημιάς ώστε να μπορέσουμε να αποκολλήσουμε το πλοίο» λέει Άγγελος Σούλης, μέτοχος της Κοινοπραξίας Ferry Boat Νέων Στύρων.

Δίπλα στο κατεστραμμένο κύτος του πλοίου από το μεσημέρι βρίσκεται για λόγους ασφαλείας ρυμουλκό, ενώ εμπειρογνώμονες και ναυπηγός θα εκτιμήσουν το μέγεθος τις ζημιάς.

Η πρόσκρουση

Υπενθυμίζεται ότι το φέρι μποτ εκτελούσε το δρομολόγια Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα, όταν για άγνωστη αιτία, περίπου δεκαπέντε λεπτά μετά τον απόπλου του το απόγευμα της Τρίτης, προσάραξε στη βραχονησίδα Γλάρος.

Οι 105 επιβάτες καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, ούτε οδηγίες από το πλήρωμα για τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν. «Βάλαμε σκάλα να αποβιβάσουμε γερόντια και παιδιά, το πλήρωμα δεν υπήρχε πουθενά. Το πλήρωμα κρατούσε απλώς μία σκάλα για να ανέβουν οι άνθρωποι μέσα από τη σκάλα. Το πώς αποβιβαστήκαμε ο Θεός και η ψυχή του ξέρει» λέει ένας επιβάτης.

Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από 20 λεπτά ώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων να καταφέρει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο του πλοίου, ο οποίος δεν είχε ενημερώσει ως όφειλε για το συμβάν.

«Το Κέντρο Επιχειρήσεων δεν ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο όπως θα έπρεπε, αλλά από πολίτες. 1 – 2 λεπτά μετά, κάποιοι πολίτες επικοινώνησαν με το Λιμενικό Σώμα και με το Κέντρο Επιχειρήσεων και είπαν ότι συμβαίνει αυτό. Επιχείρησε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής να βρει τον καπετάνιο. Δεν τον βρήκε. Περάσανε τουλάχιστον 10 - 12 λεπτά για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του» είπε ο Στ. Γκίκας, υφυπουργός Ναυτιλίας, στο ΕΡΤNews Ενεργοποιήθηκαν όλα τα σκάφη και τα παραπλέοντα αλλά και τα υπάρχοντα στην περιοχή να σπεύσουν να προσφέρουν βοήθεια. Ο κ. Γκίκας τόνισε πως σε κάθε περίπτωση, παραμένει «ανεξήγητο ως γεγονός» και πρόσθεσε πως, «θα τα δείξει όλα αυτά η ανάκριση» ωστόσο εκτίμησε πως σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται πως πρόκειται περί ανθρώπινου λάθους. «Η ξέρα είναι γνωστή και ξεχωρίζει από το νερό, έχει σήμανση, ένα κεφαλάρι» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Υπεύθυνη για το σχέδιο αποκόλλησης είναι η διαχειρίστρια εταιρεία – Υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις» δήλωσε ο Νικόλαος Σπανός, ναύαρχος ε.α. «Το πλήρωμα δεν ακολούθησε τίποτα από το πρωτόκολλο» σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για την καθυστέρηση της διαδικασίας αποκόλλησης λέγοντας ότι «αν δεν αφαιρεθεί φορτίο από το πλοίο, αν δεν σταλεί δύτης να ελέγξει τη γάστρα και αν δεν γίνει το πλοίο ελαφρύτερο, υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξει κατά την προσπάθεια ρυμούλκησης».