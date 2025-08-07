Νέα Στύρα: Ολοκληρώθηκε η ρυμούλκηση του πλοίου - Ομαδικές αγωγές ετοιμάζουν οι επιβάτες

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου στα Νέα Στύρα και ακολούθησε η ρυμούλκησή του, αφού η πλοιοκτήτρια εταιρεία εξασφάλισε τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από νηογνώμονα, ο οποίος δεν εντόπισε βλάβη στα πηδάλια, διαψεύδοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς του καπετάνιου. Ο τελευταίος είχε υποστηρίξει ότι τα πηδάλια δεν ανταποκρίθηκαν όταν επιχείρησε να στρίψει και να αποφύγει τη σύγκρουση με την ξέρα. Ο καπετάνιος αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Παράλληλα, αρκετοί επιβάτες ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις για το ατύχημα και την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

Η Αθηνά Αποστολοπούλου, δικηγόρος επιβατών και επιβάτιδα η ίδια στο δρομολόγιο του συμβάντος, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση.

«Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Το επιχειρησιακό σχέδιο για την αποκόλληση υποβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στις λιμενικές αρχές από την εταιρεία. Μετά από επεξεργασία του σχεδίου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δόθηκε το πράσινο φως για τις εργασίες.

Την ίδια στιγμή, οι επιβάτες εκφράζουν την αγωνία τους για τις περιουσίες τους. Όπως ανέφερε ένας από αυτούς:



«Από το βράδυ της Τρίτης, όταν αποβιβαστήκαμε στο λιμάνι, ήρθε ένας λιμενικός και κατέγραψε τα ονόματά μας. Από τότε, κανείς δεν μας έχει ενημερώσει. Το αυτοκίνητό μου βρίσκεται ακόμα μέσα στο πλοίο, γεμάτο αποσκευές».

Έπειτα από αρκετές υπηρεσίες επεξεργασίας του σχεδίου που κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα από τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων, το υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών της αποκόλλησης και της ναυαγέρεσης του πλοίου.

Σε όσα πράγματα κατέθεσε ή φέρεται να κατέθεσε καλύτερα ο καπετάνιος, οι νηογνώμονες που έκαναν την αυτοψία, αναφέρουν ότι επί της ουσίας καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου από αυτά που ανέφερε ο νηογνώμονας, ότι δηλαδή δεν υπήρξε, δε διαπίστωσε κάποια βλάβη στα πηδάλια.

Ο καπετάνιος όμως από την πρώτη στιγμή, φέρεται πως ισχυρίστηκε πως δεν λειτούργησαν τα πηδάλια και γι’ αυτό το λόγο δεν είδε και την ξέρα όταν ξαφνικά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει για να σταματήσει το πλοίο να γυρίσει ανάποδα τις μηχανές, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν τα πηδάλια. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι δεν ισχύει, τουλάχιστον οι δύο απόψεις, ο ισχυρισμός του καπετάνιου και η εξέταση που έκανε αυτοψία του νηογνώμονα δείχνει ότι αυτά τα δύο δεν συνάδουν.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το πλοίο

Νωρίτερα, η πλοιοκτήτρια εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) [email protected] 2)[email protected], 3)[email protected], 4) [email protected], προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος, η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης.