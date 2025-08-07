Νέα Στύρα: Κατατέθηκε το Σχέδιο Ανέλκυσης του φέρι μποτ - Το απόγευμα ξεκινά η διαδικασία αποκόλλησης

Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανέλκυσης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» το οποίο προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας, κατέθεσε η Λιμενική Αρχή.

Συγκεκριμένα, νωρίς το απόγευμα θα ξεκινήσει, εκτός απροόπτου, η προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε σε ξέρα στα Στύρα.

Θα πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και εάν δεν προκύψει κάποια αντένδειξη, θα τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία αποκόλλησης.

Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου για την διακοπή της εισροής υδάτων στο κύτος του πλοίου.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Στο πλοίο, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα-Στύρα, επέβαιναν 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα.

Όλοι τους, απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς.

Ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χαλκίδας, αποδίδοντας την προσάραξη σε μηχανικό πρόβλημα, κάτι που θα εξεταστεί από τους ειδικούς πραγματογνώμονες που θα οριστούν.

Την ίδια ώρα, ολιγωρία και σοβαρές παραλήψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος παρατηρούνται από τις ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν μετά την προσάραξη του πλοίου.

Για τις παραλήψεις αυτές, χρειάστηκε το υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα:

Ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν

Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν

Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα και τώρα τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη ρυμούλκηση και αποκόλλησης

και ναυαγιαίρεση. «Θα ξεκινήσει η διαδικασία, όχι της ρυμούλκησης, η διαδικασία αποκατάστασης της ζημιάς ώστε να μπορέσουμε να αποκολλήσουμε το πλοίο» λέει Άγγελος Σούλης, μέτοχος της Κοινοπραξίας Ferry Boat Νέων Στύρων.

Δίπλα στο κατεστραμμένο κύτος του πλοίου από το μεσημέρι βρίσκεται για λόγους ασφαλείας ρυμουλκό, ενώ εμπειρογνώμονες και ναυπηγός θα εκτιμήσουν το μέγεθος τις ζημιάς.

Στ. Γκίκας για φέρι μποτ στη Νέα Στύρα: Υπήρξε ανθρώπινο λάθος – Δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα

Νωρίτερα, την ύπαρξη ανθρώπινου λάθους και τη μη τήρηση των πρωτοκόλλων στην περίπτωση προσάραξης σε ξέρα του φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα στην Εύβοια, υπογράμμισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Προφανώς υπήρξε ανθρώπινο λάθος. Είναι ανεξήγητο το γεγονός κατ’ εμέ (…). Και θα μου επιτρέψετε και να μην άκουγε το πηδάλιο, έχεις τις μηχανές (που μπορεί να κάνει κινήσεις προς αποφυγήν συγκρούσεως), μπορείς να κάνεις κράτημα, μπορείς να κάνεις ανάποδα. Όμως, επειδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια έρευνα – ανάκριση από το Λιμεναρχείο Καρύστου, ας περιμένουμε να δούμε. Και βεβαίως έχει εμπλακεί ο εισαγγελέας (…). Εδώ προφανώς δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα όπως θα έπρεπε (…). Προφανώς ανθρώπινο λάθος ήταν αυτό. Εγώ θα έλεγα ίσως υπέρμετρη άνεση, χαλαρότητα και χαλάρωση (…)», σημείωσε ο Στέφανος Γκίκας.

Δεν είναι βέβαιο ότι σήμερα θα ρυμουλκηθεί το φέρι μποτ στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας

«Περιμένουμε ακόμα και σήμερα να υποβληθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου, το σχέδιο ακριβώς για την αποκόλληση και την ασφαλή ρυμούλκηση. Περιμένουμε λοιπόν, να υποβληθεί αυτό το σχέδιο, διότι από ότι φαίνεται υπάρχει κάποιο ρήγμα εκεί πέρα, το οποίο προφανώς θα πρέπει να επισκευαστεί σε κάποιο βαθμό ώστε να είναι ασφαλής η ρυμούλκηση του πλοίου στην Αγία Μαρίνα. Επίσημα περιμένουμε το χαρτί που θα μας στείλει η πλοιοκτήτρια εταιρεία με την εταιρεία των ρυμουλκών και την εκτίμηση της κατάστασης την οποία θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και βεβαίως ο νηογνώμονας προκειμένου να τοποθετηθούμε (…). Δεν είναι βέβαιο λοιπόν, ότι σήμερα θα ρυμουλκηθεί το φέρι μποτ στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Τώρα οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι γίνονται εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή προκειμένου να υποβληθεί το σχέδιο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή που είναι το Λιμεναρχείο Καρύστου, για να εγκρίνει ή όχι το σχέδιο αποκόλλησης (…)», είπε ο Στέφανος Γκίκας.

Έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι ασφάλειας τους τελευταίους μήνες

Αναφορικά με τους ελέγχους ασφαλείας που έχουν διενεργηθεί τους τελευταίους μήνες, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέφερε: «Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι με εντολή του υπουργού, από τις αρχές του χρόνου έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι ασφάλειας. Ακόμα και σε αυτά τα μικρά πλοία έχουν γίνει πάνω από 100 με 110 έλεγχοι ακριβώς για να επιβεβαιωθεί ότι και τα σωσίβια υπάρχουν σωστά στο νούμερο και τα σωστικά υπάρχουν όπως πρέπει και οι διαδικασίες υπάρχουν. Υποχρεούται το κάθε πλοίο να κάνει πολύ συχνά γυμνάσια. Δηλαδή και γυμνάσια για εγκατάλειψη πλοίου και γυμνάσια ελέγχου βλαβών, όπως είναι για παράδειγμα η διαρροή υδάτων και πυρκαγιάς. Υπάρχουν αγήματα στα πλοία, όπως λέγονται, τα οποία εκπαιδεύονται για αυτή τη δουλειά. Εδώ βέβαια θα πρέπει να δούμε πόσο συχνά έχει γίνει σε αυτό το πλοίο αντίστοιχο γυμνάσιο».

Προέχει η ασφάλεια – Η ελληνική ναυσιπλοΐα είναι απόλυτα ασφαλής

Και τόνισε «Είναι απόλυτα ασφαλής η ναυσιπλοΐα (…). Υπάρχουν τα σχολεία σωστικών και πυροσβεστικών που όλο το προσωπικό που υπηρετεί πάνω στα πλοία, στα εμπορικά περνάει αυτή την εκπαίδευση, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο και υπάρχει και μία συχνότητα γυμνασίων κυρίως στα μεγαλύτερα πλοία αλλά και στα μικρά. Υποχρεούνται δηλαδή, να το κάνουν αυτό προκειμένου να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις (…)».