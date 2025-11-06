Νέα άφιξη μεταναστών στην Ιεράπετρα

Στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης, 58 άτομα αποβιβάστηκαν στην παραλία Λιμνάκι της Νέας Ανατολής στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία ενημερώθηκε από ιδιώτη. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από Λιμενικό και Αστυνομία όπου μετέβησαν στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για αλλοδαπούς από το Σουδάν και την Αίγυπτο. Τους μετανάστες μετέφερε αρχικά το Λιμενικό στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο και αμέσως μετά μεταφέρθηκαν στο μικρό κλειστό Γήπεδο της πόλης έως ότου μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Τη σίτισή τους έχει αναλάβει ο Δήμος Ιεράπετρας.