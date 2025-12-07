Ναυάγιο στην Κρήτη: Νεκροί 17 μετανάστες, στο νοσοκομείο δύο επιζώντες - Τι ερευνούν οι Αρχές

Στους 17 ανέρχονται οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους και στους δύο οι επιζώντες μετά το ναυάγιο το οποίο σημειώθηκε νότια της Κρήτης όπου και εντοπίστηκε η μισοβυθισμένη φουσκωτή λέμβος, η οποία είχε σχεδόν ξεφουσκώσει και ήταν γεμάτη νερό. Τους νεκρούς μετανάστες εντόπισε μέσα στη λέμβο πλοίο του Λιμενικού Σώματος που προσέγγισε το σημείο.

Το «πλωτό φέρετρο» εντοπίστηκε 36 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας από τουρκικό σκάφος, το οποίο ενημέρωσε άμεσα το Ελληνικό Λιμενικό. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν ενήλικοι και ανήλικοι, ενώ ακόμα άτομα βρέθηκαν ζωντανά, σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, με συμπτώματα υποθερμίας και πιθανής ασιτίας. Παραμένει άγνωστο πόσες ημέρες είχαν παραμείνει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι λιμενικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η λέμβος να ήταν μία από τις επτά βάρκες που είχαν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα να κινούνται προς την Κρήτη. Ωστόσο, στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιβαίνοντες είχαν βρεθεί καλά στην υγεία τους.

Οι σοροί των 17 θυμάτων μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου φυλάσσονται σε ειδικό φορτηγό-ψυγείο λόγω έλλειψης χώρου στο νεκροτομείο. Αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά οι νεκροψίες - νεκροτομές, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου για κάθε άτομο ξεχωριστά.

Οι δύο επιζώντες, ηλικίας 16 και 20 ετών, νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες, έχουν συνέλθει, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και επικοινωνούν με τους γιατρούς, ενώ αναμένεται να δώσουν σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες του ναυαγίου.