Ν. Πλακιάς: Λάθος το κόμμα Καρυστιανού ένα μήνα πριν την επέτειο των 3 ετών από τα Τέμπη και δύο μήνες πριν το δικαστήριο

Λανθασμένη χαρακτήρισε την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός της ένα μήνα πριν την επέτειο των 3 ετών και δύο μήνες πριν το δικαστήριο, ο Νίκος Πλακιάς, εκτιμώντας ότι η πολιτικοποίησή της μόνο ζημιά κάνει στο θέμα των Τεμπών και στον αγώνα των συγγενών αυτά τα τρία χρόνια.

«Είναι λάθος τη δεδομένη στιγμή (η ίδρυση κόμματος). Δεν θα το κατακρίνω, αλλά είναι λάθος. Είμαστε ένα μήνα πριν την επέτειο των 3 ετών, δύο μήνες πριν το δικαστήριο», τόνισε στο OPEN, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να φύγουμε από την πολιτικοποίηση της κυρίας Καρυστιανού. «Μόνο ζημιά κάνουμε στο θέμα των Τεμπών και στον αγώνα που έχουμε κάνει αυτά τα τρία χρόνια. Την πολιτικοποίηση θα την κρίνει ο λαός στις κάλπες», είπε.

«Η κυρία Καρυστιανού ψάχνει έναν τρόπο για να δικαιώσει το παιδί της. Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε τον ενικό από τον πληθυντικό. Το παιδί της, όχι τα παιδιά μας. Γιατί τα δικά μου τα παιδιά μπορώ να τα εκπροσωπήσω επάξια, όπως και οι συγγενείς μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια το θύμα τους», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Πλακιάς.

Και πρόσθεσε: «Η λέξη πληθυντικός με ενοχλεί από την αρχή. Όχι μόνον εμένα αλλά και πάρα πολλούς συγγενείς που μιλάω, διότι ακυρώνει τον αγώνα των συγγενών όταν μιλάς στον πληθυντικό, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι η κυρία Καρυστιανού μπορεί να εκπροσωπήσει και τα 57 θύματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει αυτόν τον σταυρό.»

Σύμφωνα με τον κ. Πλακιά, ο σύλλογος Τέμπη 2023 εκπροσωπούσε πολύ λίγες οικογένειες, που δεν υπερέβαιναν το 10%. Η διαφωνία, υποστήριξε, δεν αφορούσε το ποιος ήταν πρώτος στο σύλλογο αλλά ποιος θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Ταμείου. Το πρόβλημα, πρόσθεσε, έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες, για τη διαχείριση των οικονομικών, ωστόσο δεν είχε πάρει δημοσιότητες.

Ο κ. Πλακιάς εξέφρασε και την απογοήτευσή του για τις εξελίξεις στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. «Τρία χρόνια μετά δεν είναι κανένας φυλακή και πάμε σε μια δίκη που θα διαρκέσει άλλα τρία χρόνια», με αποτέλεσμα οι συγγενείς να είναι καταβεβλημένοι.

«Αν είναι να κλείσω φυλακή τους υπαίτιους, θα συμμαχήσω και με τον διάβολο», είπε χαρακτηριστικά.