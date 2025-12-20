Μυτιλήνη: Ένοχοι οι 20 από τους 24 κατηγορούμενους για τις συγκρούσεις με την Αστυνομία τον Φεβρουάριο του 2020

Ολοκληρώθηκε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, η πολυήμερη συνεδρίαση του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης, για τα γεγονότα σε Καράβα και Διαβολόρεμα της Λέσβου, τον Φεβρουάριο του 2020, όπου εκατοντάδες πολίτες συγκρούστηκαν με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και της Αστυνομίας, με αφορμή την πρόθεση για δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή.

Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 20 από τους 24 κατηγορουμένους, επιβάλλοντάς τους ποινές φυλάκισης από 8 μήνες έως και 3 έτη και 8 μήνες, κατά συγχώνευση.

Όλοι υπέβαλαν έφεση και θα δικαστούν σε δεύτερο βαθμό.

Το δικαστήριο αθώωσε τους τέσσερις κατηγορούμενους αυτοδιοικητικούς.

Πρόκειται για τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο, τον πρώην δήμαρχο Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη και τον πρώην αντιδήμαρχο Μυτιλήνης Στρατή Δαγκλή.