Τεταμένο το κλίμα στα Βορίζια Ηρακλείου μετά τη φονική βεντέτα: Δύο νέες προσαγωγές από την Αστυνομία

Σε πολεμικό σκηνικό προσομοιάζει η κατάσταση που επικρατεί στα Βορίζια της Κρήτης, με το κλίμα να παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, εν μέσω της βεντέτας δύο οικογενειών και τον θάνατο δύο ατόμων το Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή οι ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή προχώρησαν στις προσαγωγές δύο ατόμων (ένα από κάθε οικογένεια).

Ειδικότερα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την Αστυνομία αναζητούνται τουλάχιστον τρία στόμα και από τις δυο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό.

Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δυο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομια, ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Πάντως μέχρι στιγμής, στις έρευνες που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δεν έχουν βρεθεί όπλα. Σε ό,τι αφορά τον 39 χρόνο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η κηδεία του φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές αρχές, καθώς ήδη έχουν ληφθεί ισχυρά μέτρα.

Κ. Δημογλίδου (ΕΛ.ΑΣ.): Ιστορικό εντάσεων μεταξύ των δύο οικογενειών

Νωρίτερα την Κυριακή η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, είπε για την υπόθεση πως: «Στο παρελθόν υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών. Είχαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να απασχολήσουν την αστυνομία. Τώρα μας έρχονται κάποια περιστατικά, τα οποία όταν συνέβησαν δεν μας αναφέρθηκαν ποτέ ούτε από τη μία ούτε από την άλλη οικογένεια.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε προχθές για εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία ενός μέλους της μιας οικογένειας. Όταν έφτασε η αστυνομία, δεν υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών εκείνη την ώρα. Έμειναν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο για να γίνει αυτοψία, και έμεινε και περιπολικό και το βράδυ στο χωριό, παρόλο που δεν είχε δοθεί η πληροφορία στην αστυνομία ότι υποψιάζονται μέλη της άλλης οικογένειας. Δεν προκύπτει από την προανάκριση ότι μία οικογένεια υποψιάζεται την άλλη για τον εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τον έβαλε η άλλη πλευρά».

Η ίδια πρόσθεσε πως «ο άνδρας που έπεσε νεκρός δεν ήταν στο χωριό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες – συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας σε ένα κεντρικό σημείο και από εκεί ξεκίνησε το περιστατικό. Από χθες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κατ’οίκον έρευνες, γιατί δεν έχει βρεθεί οπλισμός, ούτε αυτός που χρησιμοποιήθηκε. Τα μέλη των δύο οικογενειών μετέφεραν μόνοι τους με τα ΙΧ τους και νεκρούς και τραυματίες και δεν μεταφέρθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται».

«Όταν έφτασε η Αστυνομία στο σημείο είχε εξαφανιστεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχουν ευρήματα από τις κατ’οίκον έρευνες, ωστόσο δεν βοηθούν ουσιαστικά τις έρευνες. Έχουμε δύο εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι τραυματίες και είναι στο νοσοκομείο και φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, ότι εμπλέκονται στο περιστατικό. υπάρχουν αναφορές για ακόμη δύο άτομα που εμπλέκονται. Από την καταμέτρηση δεν έπεσαν 2.000 σφαίρες. Έχουν καταγραφεί δεκάδες σφαίρες», συμπλήρωσε η κ. Δημογλίδου.