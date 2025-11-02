Βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου

Για ιστορικό εντάσεων μεταξύ των δύο οικογενειών που βρίσκονται στο επίκεντρο της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης έκανε λόγο την Κυριακή η Ελληνική Αστυνομία, εν μέσω του ιδιαίτερα τεταμένου κλίματος που επικρατεί στην περιοχή, έπειτα από το θάνατο των δύο ατόμων το Σάββατο.

Δεκάδες σφαίρες

Μιλώντας την Κυριακή στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε σχετικά: «Στο παρελθόν υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών. Είχαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να απασχολήσουν την αστυνομία. Τώρα μας έρχονται κάποια περιστατικά, τα οποία όταν συνέβησαν δεν μας αναφέρθηκαν ποτέ ούτε από τη μία ούτε από την άλλη οικογένεια.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε προχθές για εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία ενός μέλους της μιας οικογένειας. Όταν έφτασε η αστυνομία, δεν υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών εκείνη την ώρα. Έμειναν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο για να γίνει αυτοψία, και έμεινε και περιπολικό και το βράδυ στο χωριό, παρόλο που δεν είχε δοθεί η πληροφορία στην αστυνομία ότι υποψιάζονται μέλη της άλλης οικογένειας. Δεν προκύπτει από την προανάκριση ότι μία οικογένεια υποψιάζεται την άλλη για τον εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τον έβαλε η άλλη πλευρά».

Η ίδια πρόσθεσε πως «σε ένα άλλο σημείο του χωριού, ο άνδρας που έπεσε νεκρός, έφτασε στο χωριό, δεν ήταν στο χωριό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες – συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας σε ένα κεντρικό σημείο και από εκεί ξεκίνησε το περιστατικό. Από χθες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κατ’οίκον έρευνες, γιατί δεν έχει βρεθεί οπλισμός, ούτε αυτός που χρησιμοποιήθηκε. Τα μέλη των δύο οικογενειών μετέφεραν μόνοι τους με τα ΙΧ τους και νεκρούς και τραυματίες και δεν μεταφέρθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται».

«Όταν έφτασε η Αστυνομία στο σημείο είχε εξαφανιστεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχουν ευρήματα από τις κατ’οίκον έρευνες, ωστόσο δεν βοηθούν ουσιαστικά τις έρευνες. Έχουμε δύο εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι τραυματίες και είναι στο νοσοκομείο και φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, ότι εμπλέκονται στο περιστατικό. υπάρχουν αναφορές για ακόμη δύο άτομα που εμπλέκονται. από την καταμέτρηση δεν έπεσαν 2.000 σφαίρες. Έχουν καταγραφεί δεκάδες σφαίρες» συμπλήρωσε η κ. Δημογίδου.

Ανησυχία για ξέσπασμα νέου κύκλου βίας και εντάσεων

Σημειώνεται πως την Κυριακή είναι προγραμματισμένη η κηδεία ενός εκ των θυμάτων, του 35χρονου πατέρα 5 παιδιών που έχασε τη ζωή του από τους πυροβολισμούς του Σαββάτου.

Στο χωριό επικρατεί ανησυχία για ενδεχόμενο νέων εντάσεων με αφορμή την κηδεία και σε αυτό το πλαίσιο στην περιοχή βρίσκονται ιδιαίτερα μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή μονάδας της ΕΚΑΜ που έφτασε στην Κρήτη από την Αθήνα.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται όλη η αστυνομική δύναμη του Ηρακλείου.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Στα νοσοκομεία του Ηρακλείου νοσηλεύονται συνολικά 14 τραυματίες. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ και φρουρούνται, καθώς θεωρείται ότι συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή. Από την πρώτη στιγμή, η Αστυνομία μερίμνησε να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα τα μέλη των δύο οικογενειών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα σύγκρουση.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ για την κατάσταση των τραυματιών, είπε ότι μια γυναίκα 52 ετών φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι και δύο άντρες έχουν τραυματιστεί στα κάτω άκρα. Διευκρίνισε δε, ότι η κατάσταση τους είναι καλή και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Τα μέλη των δύο οικογενειών που έχουν τραυματιστεί νοσηλεύονται σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία τα οποία φρουρούνται.

Το χρονικό της βεντέτας στα Βορίζια Ηρακλείου

Οι δύο οικογένειας που κατοικούν στην πάνω και κάτω πλευρά του χωριού, έχοντας ανάμεσά τους να τις χωρίζει μια ρεματιά, φέρεται να είχαν πολυετείς διαφορές μεταξύ τους, κτηματικές και άλλες και μια άσβεστη αντιπαλότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά μέλη, ιδιαίτερα της μιας οικογένειας είναι τρόφιμοι φυλακών.

Αφορμή για το αιματοκύλισμα, ήταν η τοποθέτηση δυναμίτιδας το προηγούμενο βράδυ, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκει στη μία οικογένεια.

Περίπου τρεις ώρες μετά, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι κατηγόρησαν την άλλη οικογένεια για το περιστατικό. Μέλη της δεύτερης οικογένειας, βγήκαν το πρωί στο χωριό με καλάζνικοφ και καραμπίνες και άρχισαν να πυροβολούν προς τη μεριά σπιτιών της άλλης οικογένειας. Ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους, ο 39χρονος και η 56χρονη, να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα και λιγότερο σοβαρά άλλοι δεκατέσσερις. Οι δύο νεκροί ήταν μέλη των αντιπάλων οικογενειών ενώ ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη δεν υπέκυψε από τα πυρά, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, αλλά πιθανότητα υπέστη ανακοπή. Αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό στα Βορίζια αναφέρει:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού του νομού Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.».

Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, μετέβη εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Το βράδυ του Σαββάτου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου πραγματοποιείται σχετική ευρεία σύσκεψη, με τη συμμετοχή και του γενικού αστυνομικού διευθυντή Κρήτης, του αστυνομικού διευθυντή Ηρακλείου.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.