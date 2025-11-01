Βεντέτα στην Κρήτη με δύο νεκρούς: Αναζητούνται τρία άτομα - Σύσκεψη υπό την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Δύο νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο απολογισμός της βεντέτας που ξέσπασε στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης το πρωί του Σαββάτου ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Η βεντέτα ξεκίνησε με τις δυο οικογένειες να ερίζουν για την αγορά ενός υπό ανέγερση σπιτιού, συνεχίστηκε με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού τα ξημερώματα του Σαββάτου στο εν λόγω σπίτι και κλιμακώθηκε από την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δυο οικογένειες αφού στο σημείο βρέθηκαν πάνω από 2.000 κάλυκες.

Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι, ένας άνδρας 39 ετών και μια γυναίκα 56, έχασαν τη ζωή τους, ο άνδρας από την ανταλλαγή πυρών και η γυναίκα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια του αιματηρού περιστατικού, ενώ ακόμα 14 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς τραυματίες μεταφέρθηκαν και με ιδιωτικά μέσα.

Ο 39χρονος νεκρός και μια νεαρή γυναίκα τραυματισμένη (από την ίδια οικογένεια) μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ η δεύτερη νεκρή, 56 ετών, και τουλάχιστον δυο τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί (από την άλλη οικογένεια) μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ όπου δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς φέρονται να έχουν εμπλοκή στη βεντέτα. Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις.

Το μακελειό ξεκίνησε το πρωί Σαββάτου, με ανταλλαγή πυροβολισμών, που συνεχίστηκε και αφότου έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί την περιοχή.

Κάτοικοι του χωριού μετέφεραν με ό,τι μέσο διέθεταν - ακόμα και με αγροτικά οχήματα - τους τραυματίες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας, ενώ το ΕΚΑΒ δέχθηκε πλήθος κλήσεων και έστειλε έξι ασθενοφόρα, για τη διακομιδή των θυμάτων.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναζητούν τουλάχιστον τρία άτομα από τη μια εκ των δυο οικογενειών.

Σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου υπό τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Λίγο μετά τις 20:30 ξεκίνησε μεγάλη σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνσή Ηρακλείου υπό τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Δημήτρη Μάλιο, που έφτασε εσπευσμένα στην Κρήτη μετά το φονικό στα Βορίζια μα΄ζι με τον διοικητή του ελληνικού FBI, Φώτη Ντουίτση

Στη σύσκεψη μετέχουν, επίσης, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Κρήτη, ο αστυνομικός διοικητής Ηρακλείου, ο επικεφαλής των ΕΚΑΜ κ.α.

Όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές στη σύσκεψη θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις της ΕΛΑΣ με το μήνυμα που εκπέμπεται να είναι αφενός «ανοχή τέλος» και αφετέρου ότι θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν όλοι όσοι συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό.

Προηγήθηκε έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε υπό κατασκευή οικία στα Βορίζια

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής μετά από έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι της μίας οικογένειας στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου. Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο σήμερα το πρωί μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι πήγαν στο χωριό για αντίποινα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το μακελειό στα Βορίζια

Στην ακόλουθη ανακοίνωση προχώρησε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με το μακελειό που σημειώθηκε στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. - Τ.Α.Ε. - Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Σκηνές οδύνης στο Βενιζέλειο νοσοκομείο - Συγγενείς θρηνούν τους ανθρώπους τους από τη βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου

Την ίδια ώρα, σκηνές οδύνης εκτυλίχθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, όπου μεταφέρθηκαν νεκροί και τραυματίες από την αιματηρή βεντέτα. Μάλιστα υπό το φόβο να ξεσπάσουν νέα επεισόδια, στο νοσοκομείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών έκλαιγαν και φώναζαν, ενώ στράφηκαν και κατά των αστυνομικών που ήταν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τους νεκρούς και τους τραυματίες τους μετέφεραν στα νοσοκομεία με τουλάχιστον δέκα οχήματα, ασθενοφόρα και αγροτικά.

Μάλιστα, για να αποτραπούν νέα αιματηρά επεισόδια ανάμεσα στις δύο οικογένειες επειδή οι πρώτοι τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο προέρχονται από την ίδια οικογένεια ζητήθηκε οι τραυματίες που ανήκουν στην έτερη εμπλεκόμενη οικογένεια να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ.

Φόβοι για συνέχεια της βεντέτας στα νοσοκομεία

Σε χωριστά νοσοκομεία έχουν μεταφερθεί τα θύματα της βεντέτας μιας και το κλίμα είναι τεταμένο και υπάρχουν φόβοι για επεισόδια και στα κέντρας υγείας.

Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται από το μεσημέρι του Σαββάτου ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις.

Ενημερώθηκε ο Μ. Χρυσοχοΐδης - Κατεβαίνουν στην Κρήτη οι επικεφαλής ΕΛ.ΑΣ. και ελληνικού FBI

Για το φονικό περιστατικό ενημερώθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον διοικητή της Αστυνομίας.

Κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα και ομάδα της ΕΚΑΜ, με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουϊτση, μετέβη εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Ταυτόχρονα, ομάδα της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Εικόνες από την οικοδομή που εξερράγη ο αυτοσχέδιος μηχανισμός

Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει το ΕΚΑΒ στο χωριό Βορίζια

Έξι διακομιδές έκαναν οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ από το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη προς τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και «Βενιζέλειο» Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

'Αμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η Αστυνομία απομάκρυνε το αυτοκίνητο του 39χρονου που πυροβολήθηκε θανάσιμα στα Βορίζια

Πολλά οχήματα που βρίσκονταν στα Βορίζια το πρωί του Σαββάτου, φέρουν τρύπες από σφαίρες μετά τους πυροβολισμούς.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις απομακρύνουν το αυτοκίνητο του 39χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε νεκρός. Το όχημα, διάτρητο από δεκάδες σφαίρες, μεταφέρεται εκτός του χωριού, προκειμένου να εξεταστεί από πραγματογνώμονες της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας

Κόντρα και για τα βοσκοτόπια

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την περιοχή των Βοριζίων, οι δύο οικογένειες είχαν και άλλες διαφορές εδώ και χρόνια και είχαν να κάνουν με βοσκοτόπια στην περιοχή και γι αυτό κατά το παρελθόν μέλη των δύο οικογενειών είχαν επιχειρήσει να λύσουν και τότε τις διαφορές τους με τα όπλα.

Σημειώνεται πάντως ότι το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και τους νεκρούς σήμερα το πρωί δεν σχετίζεται με τη βεντέτα πριν από 70 χρόνια, το 1955.

Κλείνουν τα σχολεία στον δήμο Φαιστού

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μετά τη βεντέτα στα Βορίζια.

Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους είναι τα εξής:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για την προστασία της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΕΛ.ΑΣ. οχυρώνει τα Βορίζια

Εντωμεταξύ, στα Βορίζια βρίσκονται από πρωί άνδρες της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί νέο αιματηρό επεισόδιο. Στο πλαίσιο της «περιφρούρησης» του χωριού πάνοπλοι άντρες των ΕΚΑΜ έχουν ακροβολιστεί σε διάφορα σημεία, αναζητώντας πιθανούς υπόπτους που συμμετείχαν στο μακελειό.

Σημειώνεται πως στην Κρήτη μεταβαίνουν ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Μάλλιος, μαζί με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI»), Φώτης Ντουίτσης, αλλά και ομάδα των ΕΚΑΜ που θα μείνει για μέρες στην περιοχή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέα επεισόδια.

