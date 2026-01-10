Μπλόκο των αγροτών στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών στην Κατερίνη - Εκτροπή της κυκλοφορίας

Λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 438) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 434), με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Τα οχήματα που κινούνται προς την Αθήνα εκτρέπονται είτε από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο προς την περιφερειακή οδό Κατερίνης, είτε μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (οδός Μουσών), προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό από τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να κινούνται με αυξημένη προσοχή στις παρακαμπτήριες διαδρομές, όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.

Η προσοχή στη διάσκεψη της Νίκαιας, πριν τη συνάντηση με τον Κυρ. Μητσοτάκη - Τα προβλήματα στους δρόμους

Παράλληλα, με τα αγροτικά μπλόκα να έχουν κλείσει 42 μέρες παρουσίας σε κεντρικά σημεία του οδικού άξονα της Ελλάδας, η προσοχή για τα επόμενα βήματα των παραγωγών στρέφεται στην πανελλαδική διάσκεψη των μπλόκων που είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 του Σαββάτου στη Νίκαια της Λάρισας.

Σε αυτή οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τη «γραμμή» με την οποία θα κατέβουν στην Αθήνα την Τρίτη 13 Ιανουαρίου για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη Νίκαια αναμένεται να οριστεί η αντιπροσωπεία που θα περάσει τις πύλες του Μεγάρου Μαξίμου την Τρίτη.

Σημειώνεται πως στο «τραπέζι» βρίσκεται το ενδεχόμενο ενός συλλαλητηρίου στην Αθήνα την ημέρα της συνάντησης των αγροτών με τον πρωθυπουργό.

Η εικόνα στους δρόμους

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα Μάλγαρα παραμένουν ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη.

Από χθες το απόγευμα είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκηδόνα και στο Δερβένι. Ανοιχτοί είναι οι δρόμοι και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας, όπου είχε προηγουμένως διακοπεί η κυκλοφορία.

Στην Εγνατία Οδό, τα μπλόκα άνοιξαν σταδιακά από χθες το βράδυ, όπως και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, αλλά και στα τελωνεία της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση των φορτηγών, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί ο δρόμος.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από τις σήραγγες των Τεμπών και έχουν μετακινηθεί στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός των τρακτέρ -περίπου 1.500 με 2.000- που βρίσκονται στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, έκανε λόγο για σημαντικό πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας όπου τα βαρέα οχήματα δεν μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη. Μίλησε πάντως για πολύ καλή συνεργασία με τους αγρότες και στη Θεσσαλία.

Όταν τελούνται αδικήματα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον αρμόδιο εισαγγελέα, τόνισε, μιλώντας για δεκάδες δικογραφίες.

Για τη Νεμέα ανέφερε ότι «κινδύνευσαν και οι αγρότες που εισέρχονταν πεζοί στο οδικό δίκτυο». «Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια, δίπλα στο μπλόκο», τόνισε.