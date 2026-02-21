Μπαράζ ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. για τη μη χρήση κράνους - Μ. Χρυσοχοΐδης: Η οδική ασφάλεια υπόθεση όλων μας

Με το σλόγκαν «Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ - είναι ευθύνη που σώζει ζωές», η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2025 την εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», στοχεύοντας στην καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σε διάστημα 33 εβδομάδων, από τις 7 Ιουλίου έως τις 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν 590.656 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, αριθμός που αποτυπώνει την ένταση των επιχειρήσεων αλλά και τη βαρύτητα που δίνεται πλέον στην οδική ασφάλεια. Οι έλεγχοι αυτοί μεταφράζονται σε σχεδόν 18.000 ελέγχους την εβδομάδα, καταδεικνύοντας τη συστηματική παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά 58.450 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, με τη μεγάλη πλειονότητα να αφορά οδηγούς δικύκλων, ενώ σημαντικός αριθμός καταγράφηκε και σε επιβάτες, επαγγελματίες διανομείς και χρήστες Ε.Π.Η.Ο (σ.σ.: ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά hoverboards, Segway και ηλεκτρικά μονόκυκλα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των παραβάσεων, 50.532 καταγράφηκαν σε οδηγούς δικύκλων και 7.918 σε επιβάτες, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η μη χρήση κράνους παραμένει κυρίως ευθύνη του οδηγού. Παράλληλα, 2.019 παραβάσεις αφορούσαν επαγγελματίες διανομείς, ενώ 6.338 καταγράφηκαν σε οδηγούς Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων, μια κατηγορία που τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σημαντικά στα αστικά κέντρα.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής με 20.349 παραβάσεις, γεγονός αναμενόμενο λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου. Στη δεύτερη θέση είναι τα Ιόνια Νησιά με 5.453 και στην τρίτη, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 5.392 παραβάσεις, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν επίσης σε Κρήτη (4.487), και Δυτική Ελλάδα (4.185).

Ακολουθούν η περιφέρεια Θεσσαλονίκης με 3.755 παραβάσεις, η Θεσσαλία (2.928), η Πελοπόννησος (2.724), η Κεντρική Μακεδονία (2.624), η Στερεά Ελλάδα (1.908), και το Βόρειο Αιγαίο (1.688).

Στον αντίποδα, χαμηλότεροι αριθμοί παρατηρούνται σε περιφέρειες με μικρότερη κυκλοφοριακή πυκνότητα, όπως η Ήπειρος (1.438) και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1.319) ενώ στη Δυτική Μακεδονία βεβαιώθηκαν μόλις 200 παραβάσεις.

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δήλωση του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων σχετικά με το θέμα τόνισε ότι: «Εδώ και μήνες ξεκινήσαμε τη δράση "Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους" κάνοντας μικρά βήματα στην αρχή, επισημαίνοντας σε όλους πως, κάθε διαδρομή, όσο μικρή κι αν είναι, κρύβει κινδύνους. Το κράνος μειώνει δραστικά τη σοβαρότητα των τραυματισμών και προστατεύει το πολυτιμότερο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή. Προχωρήσαμε, λοιπόν, στην υλοποίηση αυτής της δράσης γιατί τα δεδομένα και η καθημερινή εμπειρία στους δρόμους το έκαναν απαιτητό. Η ουσιαστική αλλαγή ξεκινά από τη δική μας στάση, και ήδη, η προσήλωση των Υπηρεσιών της Τροχαίας στον στόχο αποδίδει καρπούς, καθώς έχουμε καταφέρει μέσα από τους εντατικούς ελέγχους και τα αυστηρά πρόστιμα να καλλιεργήσουμε μια νέα κουλτούρα πρόληψης και ευθύνης. Οι συμπολίτες μας, όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία, ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούν κράνος, όχι από τον φόβο του προστίμου, αλλά, πλέον, από συνείδηση. Η χρήση του κράνους έχει γίνει πεποίθηση και αυτονόητη πράξη ευθύνης. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος κάθε πολιτικής. Να αλλάζει νοοτροπίες και να προστατεύει ζωές. Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας».

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η μη χρήση κράνους επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες για τους οδηγούς. Σε περίπτωση υποτροπής ο παραβάτης είναι αντιμέτωπος με πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έξι μήνες, ενώ αν εντοπιστεί και τρίτη φορά να μη φοράει κράνος, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα χρόνο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ευθύνη του οδηγού απέναντι στον επιβάτη, καθώς σε περίπτωση που ο δεύτερος δεν φορά κράνος, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και στους δύο, ακόμη και αν ο οδηγός φοράει το δικό του. Για τους χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων, το πρόστιμο για μη χρήση κράνους ανέρχεται στα 30 ευρώ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας και σε αυτή τη μορφή μικροκινητικότητας.

Τέλος, από την πλευρά της, η Ελληνική Αστυνομία διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.