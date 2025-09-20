Μοναστηράκι: Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης (pics)

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, περίπου στις 11:35 ένα δέντρο έπεσε πάνω σε περαστικούς στην πλατεία Αγίας Ειρήνης τραυματίζοντάς τους.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, ενώ παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που υπέστη εκδορές στην πλάτη.

Στο σημείο έχει κληθεί και η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.