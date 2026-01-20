Κακοκαιρία

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μεσσηνίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Κορινθίας, Αρκαδίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παρόμοιο μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους της Κορινθίας και της Αργολίδας: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 112



Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



— 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 112



Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αργολίδας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



— 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

Ήδη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στη δυτκή Ελλάδα οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν έχουν προκαλέσει τα πρώτα προβλήματα. Ζημιές έγιναν ξανά και στο Γήπεδο Γαβρολίμνης, αφού ο δυνατός αέρας έκοψε στα δύο μεγάλα πεύκα, τα οποία έπεσαν και πάνω στο ένα τέρμα. Επίσης, «ξήλωσε» από τους πάγκους τα πλαστικά τζάμια και τα εκτόξευσε στο δρόμο.

Σύμφωνα με το nafpaktianews, ο δυνατός αέρας γκρέμισε καμινάδα στον Πλατανίτη Ναυπακτίας: Πτώση δέντρων καταγράφηκε στη Μακύνεια Ναυπακτίας. Ένα από αυτά μέσα στην Παλαιά Εθνική Οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, ενώ με δυσκολία γίνεται η κυκλοφορία στη Γέφυρα Ρίου.

Ισχυροί άνεμοι ακινητοποίησαν φορτηγό στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ενώ με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία. Κλειστή από το μεσημέρι της Δευτέρας (19/1/26) είναι η πορθμιακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου, ενώ επίσης κλειστή παραμένει για τα δίκυκλα και τα μεγάλα οχήματα και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης».

Η ανακοίνωση για τη Γέφυρα

Η Γέφυρα διευκρινίζει ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση Κυκλοφορίας σε Δίκυκλα, Τροχόσπιτα και Κενού Φορτίου Φορτηγά με Μεγάλη Επιφάνεια.

Τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με φορτίο κινούνται κανονικά. Τονίζεται όμως ότι τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Η Γέφυρα θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση των χρηστών σε σχέση με την άρση ή επιβολή τυχόν νέων περιορισμών ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό πέντε περιφέρειες - Ακραίες βροχοπτώσεις, κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Σε κόκκινο συναγερμό είναι πέντε περιφέρειες, μεταξύ τους και η Αττική, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με το Meteo.gr.

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το φαινόμενο θα είναι κατηγορίας 5, δηλαδή ακραίο φαινόμενο.

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ακόμη, όπως τονίζεται, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (ακραία).

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν:

οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 17:00 - 20:00.

Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 20:00 - 23:00.

Εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, αύριο τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.