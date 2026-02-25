Μήνυμα από το 112 για υπερχείλιση του ποταμού Έβρου στην περιοχή Λάβαρα - Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι (vids)

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Νομός Έβρου, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, ενώ μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους στα Λάβαρα Σουφλίου τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης έσπασε ένα ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου. Μεγάλες ποσότητες νερού κατακλύζουν τον κάμπο που βρίσκεται μπροστά από αυτό το χωριό.



Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το μεσημέρι συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο και πήρε απόφαση να κλείσουν όλοι οι δίοδοι από τον κάθετο οδικό άξονα. Ακόμη ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο να είναι προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και εάν θα χρειαστούν να ζητήσουν σάκους με άμμο για να μεταφέρουν σε κάποια σημεία, ώστε να αποκλείσουν το ενδεχόμενο επιπλέον πλημμυρών.

«Κόκκινος» συναγερμός έως την Παρασκευή

Σύμφωνα με το evros24, η περιοχή έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον έως την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός Έβρος παραμένει μεγάλος.

Το φαινόμενο παρουσιάζει δυναμική μεταβολή, με την πίεση να μετακινείται από σημείο σε σημείο, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ώρες κρίσιμες για την αποφυγή νέων ρηγμάτων ή υπερχειλίσεων.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, ενώ μηχανήματα και συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση.

Σημειώνεται ότι σήμερα στην περιοχή αναμένεται να βρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθεί το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη.

Η παρουσία του συμπίπτει με μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τον Έβρο, καθώς η περιοχή δοκιμάζεται εκ νέου από πλημμυρικά φαινόμενα, με τις τοπικές κοινωνίες να παραμένουν σε διαρκή αγωνία.

​Τα πλάνα από το drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν το εύρος της καταστροφής, σε Αμόριο και Διδυμότειχο, καταγράφοντας το μέγεθος της υπερχείλισης που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, αλλά και εκτεταμένες διακοπές στην υδροδότηση.