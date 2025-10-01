Μήνυμα 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία
Eurokinissi
Eurokinissi

Μήνυμα 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία

01/10/2025 • 22:14
Ελλάδα
01/10/2025 • 22:14
Ελλάδα

Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία, εστάλησαν λίγο πριν τις 10:00 το βράδυ. 

Το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.  Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Έντονη είναι η βροχόπτωση, αυτή την ώρα, στην Κέρκυρα όπου σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση είναι πιθανόν να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

ΜΗΝΥΜΑ 112
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΟΝΙΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΗΛΕΙΑ
ΑΧΑΙΑ