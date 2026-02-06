Υπόθεση κατασκοπείας

Σε αναζήτηση συνεργατών του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, που συνελήφθη την Πέμπτη με την κατηγορία της κατασκοπείας και της διαρροής απόρρητων πληροφοριών τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στην Κίνα, βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως ο αξιωματικός, που οδηγήθηκε την Παρασκευή στο Αεροδικείο, υπηρετούσε στη Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών στο Καβούρι και είχε πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για το NATO.

Κατά την ανάκρισή του «έσπασε» και ομολόγησε τα πάντα, ενώ υπέδειξε ακόμη και ονομαστικά τον «χειριστή» του, που βρίσκεται στην Κίνα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Τα στελέχη της διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, είναι αυτά τα οποία έμεινα «τετ α τετ» με τον 54χρονο σμήναρχο, παρουσία των στελεχών ΕΥΠ και άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι ενώπιον και του στρατιωτικού εισαγγελικού λειτουργού. Παράλληλα, φαίνεται πως οι Αρχές «ξεκλείδωσαν» το κινητό τηλέφωνο του αξιωματικού, έλαβαν πολλές πληροφορίες και του έκαναν ερωτήσεις με βάση αυτές.

Την ίδια στιγμή από στρατιωτικές πηγές σημειώνεται «ότι πρόλαβαν τα χειρότερα», δηλαδή τη διαρροή μεγάλου όγκου στρατιωτικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν την εθνική ασφάλεια και συστήματα υψηλής τεχνολογίας της χώρας.

Σημειώνεται ότι στο στόχαστρο των στρατιωτικών αρχών είναι το στρατιωτικό περιβάλλον του αξιωματικού, δηλαδή, το αν τυχόν είχε προλάβει να συνομιλήσει με κάποιους συναδέλφους του σε μια προσπάθεια να στρατολογήσει και άλλα άτομα για να στηθεί ένα δίκτυο εντός της Ελλάδας.

Πώς φτάσαμε εδώ;

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο μήνες, όταν η CIA ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ότι ένα μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας διέρρεε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με θέματα του ΝΑΤΟ στην Κίνα.

Μεγάλο μέρος του υλικού φέρεται να σχετίζεται με έργα του ΝΑΤΟ, τα οποία έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των συμμάχων του ΝΑΤΟ, ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, στρατιωτικές πηγές ανέφεραν πως η υποκλοπή των πληροφοριών γινόταν με συσκευή που του είχαν δώσει οι Κινέζοι και η οποία είχε ειδικό λογισμικό για να φωτογραφίζει απόρρητα έγγραφα και να τα στέλνει ηλεκτρονικά.

Ο ίδιος μηχανισμός όμως ήταν που τον πρόδωσε καθώς άφηνε ίχνη μέσω κωδικού QR που χρησιμοποιούσε και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του.

Παρόμοια υπόθεση στη Γαλλία

Σημειώνεται ακόμα πως παρόμοια υπόθεση εξελίσσεται και στη Γαλλία, με τις Αρχές της χώρας να ανακοινώνουν την Πέμπτη πως συνέλαβαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Κινέζους υπηκόους, για υποψία υποκλοπής ευαίσθητων στρατιωτικών δεδομένων.

Οι δύο Κινέζοι φέρεται να νοίκιασαν διαμερίσματα μέσω της Airbnb ως μέρος ενός σχεδίου συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών πληροφοριών.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν κάτοικοι παρατήρησαν την εγκατάσταση μιας δορυφορικής κεραίας διαμέτρου περίπου δύο μέτρων στις 30 Ιανουαρίου, η οποία συνέπεσε με μια τοπική διακοπή του Διαδικτύου, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα εντόπισε ένα «σύστημα υπολογιστών συνδεδεμένων με δορυφορικές κεραίες» που επέτρεπε την καταγραφή δορυφορικών δεδομένων. Οι αρχές πιστεύουν ότι η εγκατάσταση θα μπορούσε να έχει υποκλέψει «ανταλλαγές μεταξύ στρατιωτικών φορέων».

Σύμφωνα με αναφορές, οι δύο Κινέζοι υπήκοοι ταξίδεψαν στη Γαλλία με σκοπό τη συλλογή δεδομένων από το δορυφορικό σύστημα διαδικτύου Starlink και άλλες «ζωτικής σημασίας οντότητες» και τη μετάδοσή τους στην Κίνα.

Η γαλλική έρευνα επικεντρώνεται στην «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» που θα μπορούσε να βλάψει βασικά εθνικά συμφέροντα, ένα αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 15 ετών.