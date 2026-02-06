Υπόθεση κατασκοπείας

Αντιμέτωπος με τη στρατιωτική δικαιοσύνη θα βρεθεί ο 50χρονος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμενων που συνελήφθη την Πέμπτη με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Υπενθυμίζεται πως ο αξιωματικός φέρεται ότι έδινε διαβαθμισμένες και άκρως απόρρητες πληροφορίες σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα στην Κίνα. Συνελήφθη από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές εντός του στρατοπέδου στο οποίο υπηρετούσε και φαίνεται να είχε πρόσβαση σε στοιχεία για τις νέες, υπό ανάπτυξη, τεχνολογίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο άνδρας αναμένεται μέσα στην Παρασκευή να βρεθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι για συλλογή και διαρροή μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Κρίσιμες πληροφορίες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία δείχνουν τον συγκεκριμένο αξιωματικό, να συναντάται ακόμη και με ανθρώπους από τη συγκεκριμένη χώρα που κατέληγαν τα στοιχεία, τα οποία έφευγαν από τα χέρια του. Το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν τους είχε παραδώσει κάποια έγγραφα ή τους είχε μεταφέρει κάποιες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως ο αξιωματικός φέρεται να είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας, ενώ το τελευταίο διάστημα φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλα άτομα.

Η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους πληροφορίες που αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει ομολογήσει το παράνομο των πράξεών του.

ΝΑΤΟϊκά σχέδια

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αναφέρουν ότι αρκετό από το υλικό σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια. Αυτό αλλάζει κατά πολύ τη διαβάθμιση της υπόθεσης, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και το Συμμαχία, κυρίως οι Αμερικανοί.

Επιπλέον, η υψηλή τεχνολογία είναι ένα κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, διότι στην παρούσα στιγμή αναβαθμίζονται πολλά στοιχεία που αφορούν την άμυνα της χώρας.

Τέλος, από τις στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί οι αρχές που πρέπει, ώστε με τη σειρά τους να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες γνωστοποίησης του περιστατικού στους «τρίτους».

Υπενθυμίζεται ότι στην ψήφιση του τελευταίου πολυνομοσχεδίου ο Νίκος Δένδιας είχε κάνει ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 289, το οποίο αφορά την άρση της ελληνικής ιθαγένειας για τέτοιου είδους περιπτώσεις, ακόμη και της κατασκοπείας.

Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας

Η υπόθεση αυτή επηρεάζει άμεσα και την εικόνα της Πολεμικής Αεροπορίας, με τη στρατιωτική ηγεσία να αναλαμβάνει δράση για την ενίσχυση της ασφάλειας στις επικοινωνίες και την αποτροπή νέων περιστατικών.

Επιπλέον, η ΕΥΠ και οι ειδικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας έχουν αυξήσει την επιτήρηση για να εντοπίσουν τυχόν άλλες απειλές που ενδέχεται να προκύψουν.

Η έρευνα συνεχίζεται και αναμένεται να αποκαλυφθούν νέες λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος της διαρροής.