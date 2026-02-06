Υπόθεση κατασκοπείας

Ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας προσήχθη σήμερα, Παρασκευή, στο Αεροδικείο Αθηνών, για να απολογηθεί σε ανακριτή και σε στρατιωτικό εισαγγελέα για σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται από τις αρχές.

Ο σμήναρχος προσήλθε στο κτίριο του Αεροδικείου λίγο πριν από τις 10:00 π.μ., συνοδευόμενος από άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας. Έως τις 12:30 μ.μ. η απολογία του δεν είχε ολοκληρωθεί.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη την Πέμπτη για κατασκοπεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας την Παρασκευή.

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας συνελήφθη λίγο πριν στείλει στην Κίνα πληροφορίες που αφορούν τις νέες, υπό ανάπτυξη, τεχνολογίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο άνδρας αναμένεται μέσα στην Παρασκευή να βρεθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι για συλλογή και διαρροή μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Οι πληροφορίες για το NATO

Ο αξιωματικός υπηρετούσε στη Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών στο Καβούρι και είχε πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για το NATO. Λόγω της ιδιότητάς του και της θέσης του, κατά τη σταδιοδρομία του στις Ένοπλες Δυνάμεις είχε αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για:

τα ραντάρ έρευνας,

τις ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες

τον ηλεκτρονικό πόλεμο

τα συστήματα επιτήρησης, αλλά και

τα συστήματα ραδιοναυτιλίας,

Παράλληλα, είχε πρόσβαση σε νευραλγικές πληροφορίες που σχετίζονται με κινήσεις μέσων, προσώπων και σχηματισμών.

Η σύλληψη

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο μήνες, όταν η CIA ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ότι ένα μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας διέρρεε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με θέματα του ΝΑΤΟ στην Κίνα.

Μεγάλο μέρος του υλικού φέρεται να σχετίζεται με έργα του ΝΑΤΟ, τα οποία έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των συμμάχων του ΝΑΤΟ, ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, στρατιωτικές πηγές ανέφεραν πως η υποκλοπή των πληροφοριών γινόταν με συσκευή που του είχαν δώσει οι Κινέζοι και η οποία είχε ειδικό λογισμικό για να φωτογραφίζει απόρρητα έγγραφα και να τα στέλνει ηλεκτρονικά.

Ο ίδιος μηχανισμός όμως ήταν που τον πρόδωσε καθώς άφηνε ίχνη μέσω κωδικού QR που χρησιμοποιούσε και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του.

Παρόμοια υπόθεση στη Γαλλία

Σημειώνεται ακόμα πως παρόμοια υπόθεση εξελίσσεται και στη Γαλλία, με τις Αρχές της χώρας να ανακοινώνουν την Πέμπτη πως συνέλαβαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Κινέζους υπηκόους, για υποψία υποκλοπής ευαίσθητων στρατιωτικών δεδομένων.

Οι δύο Κινέζοι φέρεται να νοίκιασαν διαμερίσματα μέσω της Airbnb ως μέρος ενός σχεδίου συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών πληροφοριών.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν κάτοικοι παρατήρησαν την εγκατάσταση μιας δορυφορικής κεραίας διαμέτρου περίπου δύο μέτρων στις 30 Ιανουαρίου, η οποία συνέπεσε με μια τοπική διακοπή του Διαδικτύου, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα εντόπισε ένα «σύστημα υπολογιστών συνδεδεμένων με δορυφορικές κεραίες» που επέτρεπε την καταγραφή δορυφορικών δεδομένων. Οι αρχές πιστεύουν ότι η εγκατάσταση θα μπορούσε να έχει υποκλέψει «ανταλλαγές μεταξύ στρατιωτικών φορέων».

Σύμφωνα με αναφορές, οι δύο Κινέζοι υπήκοοι ταξίδεψαν στη Γαλλία με σκοπό τη συλλογή δεδομένων από το δορυφορικό σύστημα διαδικτύου Starlink και άλλες «ζωτικής σημασίας οντότητες» και τη μετάδοσή τους στην Κίνα.

Η γαλλική έρευνα επικεντρώνεται στην «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» που θα μπορούσε να βλάψει βασικά εθνικά συμφέροντα, ένα αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 15 ετών.