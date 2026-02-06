Οργανωμένη ομάδα κυβερνοκατασκοπείας από την Ασία φέρεται να διείσδυσε τον τελευταίο χρόνο σε κυβερνητικά δίκτυα και κρίσιμες υποδομές σε περισσότερες από 37 χώρες, σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Palo Alto Networks.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η ομάδα των χάκερς κατόρθωσε να εισβάλει σε δίκτυα 70 οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων πέντε εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και ελέγχου συνόρων, σύμφωνα με νέα ερευνητική έκθεση της εταιρείας.

Παραβίασαν επίσης τρία υπουργεία Οικονομικών, το κοινοβούλιο μιας χώρας και έναν ανώτερο αιρετό αξιωματούχο σε άλλη χώρα, αναφέρει η έκθεση.

Η εταιρεία με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια αρνήθηκε να κατονομάσει τη χώρα προέλευσης των χάκερ.

Η επιχείρηση κατασκοπείας ήταν ασυνήθιστα εκτεταμένη και επέτρεψε στους χάκερ να «σαρώσουν» ευαίσθητες πληροφορίες σε φαινομενικό συντονισμό με γεωπολιτικά γεγονότα, όπως διπλωματικές αποστολές, εμπορικές διαπραγματεύσεις, πολιτικές αναταραχές και στρατιωτικές ενέργειες, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι χάκερς έκαναν ψηφιακή αναγνώριση στόχων σε ολόκληρο τον κόσμο και, σύμφωνα με την έκθεση, παραβίασαν ευαίσθητα κυβερνητικά δίκτυα στις περισσότερες ηπείρους.

Η Palo Alto Networks αναφέρει ότι οι χάκερς είχαν πρόσβαση σε emails, οικονομικές συναλλαγές και επικοινωνίες σχετικά με στρατιωτικές και αστυνομικές επιχειρήσεις, συλλέγοντας παράλληλα πληροφορίες για διπλωματικά ζητήματα. Αν και η εταιρεία δεν απέδωσε σε συγκεκριμένη χώρα τη δράση των χάκερς, τα στοιχεία δείχνουν προς την κατεύθυνση της Κίνας.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως μέσω στοχευμένων ψευδών emails και εκμετάλλευσης μη επιδιορθωμένων ευάλωτων σημείων σε λογισμικό.

Η αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Υποδομών (CISA) δήλωσε ότι γνωρίζει την εκστρατεία και συνεργάζεται με εταίρους για την αποτροπή εκμετάλλευσης των ευάλωτων σημείων.

Παράλληλα, ορισμένες από τις ενέργειες των χάκερ συνέπεσαν με ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για την κυβέρνηση της Κίνας.

Μία ύποπτη παραβίαση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε δραστηριότητα σε Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία, Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ινδονησία, Μαλαισία, Μογγολία και Παναμά.

Η κινεζική κυβέρνηση απαγόρευσε πρόσφατα σε εταιρείες της χώρας να χρησιμοποιούν προϊόντα της Palo Alto Networks, μαζί με τεχνολογίες ασφαλείας από περισσότερους από δώδεκα αμερικανικούς και ισραηλινούς προμηθευτές, σύμφωνα με κυβερνητική οδηγία που είδε το Bloomberg.