Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησε η εγκατάσταση και λειτουργία «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων

Τη δυνατότητα να εκδίδουν εισιτήριο μέσω πληρωμής με τραπεζική κάρτα αποκτούν οι επιβάτες του Μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς αρχίζει η λειτουργία των τερματικών «POS» στα εκδοτήρια των σταθμών του μέσου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η εγκατάσταση των συστημάτων έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να τοποθετηθούν και να είναι λειτουργικά 104 «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, στο σύνολο των σταθμών του Μετρό.

Με τον τρόπο αυτόν, οι χρήστες του Μετρό θα μπορούν:

να έχουν εναλλακτικές επιλογές πληρωμής για την αγορά εισιτηρίων.

να πραγματοποιούν ασφαλείς συναλλαγές με χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες.

να αποφεύγουν τις ουρές και την αναμονή στα εκδοτήρια.

Η εφαρμογή του μέτρου βελτιώνει τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών του Μετρό Θεσσαλονίκης προς το επιβατικό κοινό.