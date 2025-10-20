Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα κλείσει και τον Φεβρουάριο - Εντείνονται οι εργασίες για την επέκταση προς Καλαμαριά

Το μετρό Θεσσαλονίκης πρόκειται να κλείσει και τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη αναστολή της λειτουργίας του, μιας και το μετρό θα κλείσει και στις 10 Νοεμβρίου για ένα μήνα λόγω απαραίτητων δοκιμών, εν όψει της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά.



Συγκεκριμένα, την προηγούμενη βδομάδα, έγινε γνωστό πως από 10 Νοεμβρίου ως 10 Δεκεμβρίου το μετρό Θεσσαλονίκης θα διακόψει τη λειτουργία του, λόγω των δοκιμών που θα γίνουν με τους 33 συνολικά συρμούς οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν τα δρομολόγια μέχρι την Καλαμαριά. Ανησυχίες εκφράστηκαν για τα κυκλοφοριακά προβλήματα που προβλέπεται να δημιουργηθούν, μιας και η διακοπή της λειτουργίας των συρμών, σημαίνει πως οι επιβάτες του, οι οποίοι υπολογίζονται στους 100.000 περίπου ημερησίως, θα μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους, τις αστικές συγκοινωνίες και τα ταξί.



Σύμφωνα με όσα είπε πρόσφατα ο υφυπουργός Υποδομών, η αναστολή της λειτουργίας του τον Φεβρουάριο εκτιμάται να κρατήσει περίπου ένα μήνα.



Ο κ. Ταχιάος προανήγγειλε και αλλαγές στα εισιτήρια όπως η κατάργηση της δυνατότητας χρήσης για 70 λεπτά που ισχύει σήμερα. Στον αρχικό σχεδιασμό του εισιτηρίου, η βασική σκέψη ήταν να μπορεί να συνδυάσει ο επιβάτης λεωφορείο και Μετρό. «Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος», είπε.