Meteo: Πάνω από 40.000 κεραυνοί σε όλη τη χώρα - Οι οκτώ περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας. Πιο αναλυτικά, μεγάλος αριθμός καταιγίδων και κεραυνών καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01

Σύμφωνα με το Meteo, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17.30 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν συνολικά 43.295 κεραυνοί, εκ των οποίων οι 5.644 πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα.

Σε ό,τι αφορά τα αθροιστικά ύψη υετού, και σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Meteo, αυτά ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά στην Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 114 χιλιοστά).

Η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01