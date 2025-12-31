Μείωση 4,2% σημείωσαν τον Οκτώβριο φέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθαν σε 906 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 40 νεκροί (μείωση 39,4%), 43 βαριά τραυματίες (μείωση 15,7%) και 1.016 ελαφρά τραυματίες (μείωση 8,6%).

Υπενθυμίζεται ότι, χιλιάδες ελέγχους πραγματοποίησε το βράδυ των Χριστουγέννων η Τροχαία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με επίκεντρο την Αττική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Λεκανοπέδιο έγιναν πάνω από 8.700 αλκοτέστ, από τα οποία 92 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί.

Στη χθεσινή εξόρμηση συμμετείχαν 20 συνεργεία με αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.