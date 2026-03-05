Μέγαρα: Προσήχθη Ιρακινός ύποπτος για κατασκοπεία στην αεροπορική βάση της Πάχης

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην ΕΛ.ΑΣ. όταν ένας πολίτης κάλεσε στο «100» και ανέφερε ότι ένας μελαμψός άνδρας βιντεοσκοπούσε έξω από τη στρατιωτική βάση στην Πάχη Μεγάρων.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, επί τόπου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή του στο ΤΔΕΕ Μεγάρων.

Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για έναν 23χρονο Ιρακινό, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα σε ιδιωτική σχολή πιλότων στο αεροδρόμιο των Μεγάρων. Κατά πληροφορίες, δεν προκύπτει κάτι επιβαρυντικό, καθώς το υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνό του δείχνει πολιτικά αεροσκάφη και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εν πτήσει.

Για την ώρα κρατείται για εξακρίβωση στοιχείων στο ΤΔΕΕ Μεγάρων και εφόσον δεν προκύψει κάτι παράνομο, θα αφεθεί ελεύθερος.