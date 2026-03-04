«Το σχολείο του αύριο είναι έξυπνο, καινοτόμο, με ηθικές αρχές. Το σχολείο του αύριο δεν θα το σχεδιάσουν μόνο οι ειδικοί. Θα το διαμορφώσετε όλοι εσείς, οι μαθητές που σήμερα αναρωτιέστε, αμφισβητείτε, δημιουργείτε», με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία της η κα Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του πρώτου μαθητικού TEDxEllinogermaniki Agogi Youth – School of Tomorrow, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου στην Ελληνογερμανική Αγωγή.

Ένα TEDx event και μια ημέρα αφιερωμένη στην κριτική σκέψη, τη δημιουργική συνεργασία και την αναζήτηση νέων τρόπων μάθησης, μια ημέρα στην οποία μαθητές, ακαδημαϊκοί, Υπουργοί, εκπαιδευτικοί και ειδικοί από διαφορετικούς χώρους συναντήθηκαν, για να ξανασκεφτούν το σχολείο, όπως το γνωρίζουμε.

Στο σχολείο του αύριο αναφέρθηκε και ο κ. Μαρινάκης, Υφυπουργός πάρα τω Πρωθυπουργώ & Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο οποίος τόνισε ότι «Όπλο του σχολείου του μέλλοντος είναι η αλήθεια. Οι μαθητές του μέλλοντος θα έχουν κριτική σκέψη και με αυτή θα κατακτήσουν τον κόσμο».

Στην τόλμη που πρέπει να γίνει στάση ζωής για τους μαθητές αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Δουκάκης λέγοντας «Το σχολείο του αύριο θα κριθεί από το αν οι μαθητές τολμούν να σκεφτούν. Το σχολείο του αύριο ξεκινά από τρεις επιλογές, χρόνος για σκέψη, ασφάλεια για το λάθος και αξιολόγηση που χτίζει».

Ο κ. Δουκίδης, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Αντιπρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, αναφέρθηκε σε έξι δικούς του δασκάλους που διαμόρφωσαν τη σκέψη του και του δίδαξαν την αξία της αυτονομίας, της περιέργειας, της προσαρμοστικότητας, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Ο κ. Πατέλης, πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, απευθυνόμενος στους μαθητές της Ελληνογερμανικής Αγωγής είπε «Είστε τυχεροί, γιατί θα ζήσετε πολλά περισσότερα από όσα έζησε η δική μου γενιά. Το μέλλον είναι απρόβλεπτο και πρέπει οι μαθητές του αύριο να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις».

Η κα Μελίσσα, υπεύθυνη HR της Alpha Bank, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που θα ξεχωρίσουν στο μέλλον «Μην περιμένετε την άδεια, για να κάνετε κάτι ξεχωριστό. Το παιδί που σήμερα δοκιμάζει είναι αυτό που θα ξεχωρίσει αύριο», τόνισε.

Ο κ. Γκαβέλας, Χρυσός Παραολυμπιονίκης, εστίασε στις ευκαιρίες που αξίζουν τα άτομα με αναπηρία «Θέλουμε να είμαστε ενταγμένοι στην κοινωνία. Θέλουμε ένα σχολείο στο οποίο θα έχουμε πρόσβαση όλοι».

«Το σχολείο του αύριο θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, οικονομία, κοινωνικές αξίες και περιβάλλον. Γενικότερα το σχολείο του αύριο οφείλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα», είπε στην ομιλία του προς τους μαθητές ο κ. Δεμέστιχας, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

Ο κ. Νεοφώτιστος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Harvard, επεσήμανε ότι «Ο κόσμος αλλάζει και το σχολείο είναι αυτό που θα δημιουργήσει τη βάση για την αλλαγή».

Στον ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση του μέλλοντος αναφέρθηκε και ο κ. Σωτηρίου, Υπεύθυνος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής, λέγοντας «Το σχολείο του μέλλοντος πρέπει να μας φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν. Κάθε χώρος του σχολείου του αύριο πρέπει να διδάσκει. Αυτό που δεν έχουμε πετύχει μέχρι τώρα είναι διδάσκουμε με βάση τις ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά».

Την εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία του ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου της Ελληνογερμανικής Αγωγής, Ανδρέας Σωτήρχος, ο οποίος μίλησε για το σχολείο του μέλλοντος που θα διαμορφώνει ενεργούς πολίτες κριτικά σκεπτόμενους, που θα σέβονται την ιστορία, τον πολιτισμό και την τέχνη. Ένα σχολείο που θα δίνει έμφαση στη βιωματική μάθηση».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, κ. Σταϊκούρας και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, κ. Μαρίνος. Το TEDx event παρακολούθησαν μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου της Ελληνογερμανικής Αγωγής, που είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν ιδέες, να σκεφτούν, να προβληματιστούν για το πιο ισχυρό εργαλείο της μάθησης: την ικανότητα να βλέπουν άπειρες δυνατότητες στο μέλλον, που δικαιωματικά τους ανήκει.